Двух жителей Омска будут судить за разжигание межнациональной розни

НОВОСИБИРСК, 26 авг - РИА Новости. Следователи СК в Омске завершили расследование уголовного дела в отношении двух 19-летних горожан, которые избили мужчину неславянской внешности на улице, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону.

"Завершено расследование по уголовному делу по обвинению двоих местных жителей в совершении преступлений по мотиву ненависти к людям другой национальности… Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Омской области", - говорится в сообщении. Дело направили в суд.

По версии следствия, движимый экстремистскими националистическими идеями 19-летний житель Омска, работающий сварщиком на одном из промышленных предприятий, 5 января 2019 года в компании распивал спиртное и призывал своих знакомых к насилию в отношении людей неславянской внешности.

"Молодой человек и внявший его призывам 19-летний учащийся колледжа вышли из квартиры и направились по улице с целью поиска лица неславянской национальности, на территории Кировского административного округа Омска они напали на одного из жителей Омска, нанеся ему множественные удары руками и ногами по голове и телу, не причинившие вреда здоровью пострадавшего, и высказывали в его адрес оскорбительные выражения по национальному признаку", - сообщили в СК.