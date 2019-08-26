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РИА Новости

Двух жителей Омска будут судить за разжигание межнациональной розни

11:38 26.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 26 авг - РИА Новости. Следователи СК в Омске завершили расследование уголовного дела в отношении двух 19-летних горожан, которые избили мужчину неславянской внешности на улице, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону.
"Завершено расследование по уголовному делу по обвинению двоих местных жителей в совершении преступлений по мотиву ненависти к людям другой национальности… Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Омской области", - говорится в сообщении. Дело направили в суд.
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов
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По версии следствия, движимый экстремистскими националистическими идеями 19-летний житель Омска, работающий сварщиком на одном из промышленных предприятий, 5 января 2019 года в компании распивал спиртное и призывал своих знакомых к насилию в отношении людей неславянской внешности.
"Молодой человек и внявший его призывам 19-летний учащийся колледжа вышли из квартиры и направились по улице с целью поиска лица неславянской национальности, на территории Кировского административного округа Омска они напали на одного из жителей Омска, нанеся ему множественные удары руками и ногами по голове и телу, не причинившие вреда здоровью пострадавшего, и высказывали в его адрес оскорбительные выражения по национальному признаку", - сообщили в СК.
Молодым людям предъявили обвинения в возбуждении ненависти, унижении достоинства человека по признакам расы, национальности, происхождения, совершенные публично, с применением насилия. Зачинщик нападения также обвиняется в публичных призывах к экстремизму и умышленному причинению легкого вреда здоровью человека - осенью 2018 года он избил жителя Омска, которого заподозрил в употреблении наркотиков.
Глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов
18 июля, 10:55РИА Новости
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