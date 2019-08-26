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РИА Новости

Крым усилит представительство на международных площадках

11:37 26.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Лебедев / Перейти в фотобанкВид на набережную города Судака
Вид на набережную города Судака
© РИА Новости / Алексей Лебедев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Крым усилит представительство на международных площадках с осени текущего года, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
"Начиная с осени этого года, представительство Крыма на международных площадках будет серьезно увеличено. Делегации из Крыма намерены принять участие в целом ряде заседаний международных организаций, на которых донести реальное положение дел на полуострове. Мир обязан знать правду", - сказал Молохов.
Порт в Севастополе
21 августа, 17:09РИА Новости
Зарубежные СМИ врут о Крыме, заявил глава немецкой делегации
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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