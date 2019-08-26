Крым усилит представительство на международных площадках

"Начиная с осени этого года, представительство Крыма на международных площадках будет серьезно увеличено. Делегации из Крыма намерены принять участие в целом ряде заседаний международных организаций, на которых донести реальное положение дел на полуострове. Мир обязан знать правду", - сказал Молохов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".