Китай призвал США поддерживать систему контроля над вооружениями

ПЕКИН, 26 авг – РИА Новости. Китай рекомендует США отказаться от мышления "холодной войны", проявить сдержанность и поддерживать сохранность существующей системы контроля над вооружениями на фоне заявлений российского президента Владимира Путина по ракетным испытаниям США, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что проведенные 18 августа США испытания ракеты подтверждают имевшиеся у России ранее сведения, что Вашингтон занимается созданием оружия, ранее запрещенного договором РСМД (прекратил действовать 2 августа). Президент сказал, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, и поручил Минобороны, МИД и другим ведомствам проработать меры по подготовке симметричного ответа.

"Китайская сторона обратила внимание на соответствующие сообщения. Прошло только три недели с того момента как ДРСМД прекратил действовать, а Пентагон уже сообщил о проведении испытаний ракет, которые были запрещены соответствующим договором. Это демонстрирует, что выход США из ДРСМД на самом деле обусловлен стремлением освободиться от ограничений договора и к одностороннему военному превосходству. Эти действия приведут к новому раунду гонки вооружений и эскалации военной конфронтации, это серьезно и негативно повлияет на международную и региональную ситуацию", - заявил дипломат.