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РИА Новости

Китай призвал США поддерживать систему контроля над вооружениями

11:33 26.08.2019
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© REUTERS / Scott Howe/U.S. Dept of DefenseИспытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии
© REUTERS / Scott Howe/U.S. Dept of Defense
ПЕКИН, 26 авг – РИА Новости. Китай рекомендует США отказаться от мышления "холодной войны", проявить сдержанность и поддерживать сохранность существующей системы контроля над вооружениями на фоне заявлений российского президента Владимира Путина по ракетным испытаниям США, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что проведенные 18 августа США испытания ракеты подтверждают имевшиеся у России ранее сведения, что Вашингтон занимается созданием оружия, ранее запрещенного договором РСМД (прекратил действовать 2 августа). Президент сказал, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, и поручил Минобороны, МИД и другим ведомствам проработать меры по подготовке симметричного ответа.
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"Китайская сторона обратила внимание на соответствующие сообщения. Прошло только три недели с того момента как ДРСМД прекратил действовать, а Пентагон уже сообщил о проведении испытаний ракет, которые были запрещены соответствующим договором. Это демонстрирует, что выход США из ДРСМД на самом деле обусловлен стремлением освободиться от ограничений договора и к одностороннему военному превосходству. Эти действия приведут к новому раунду гонки вооружений и эскалации военной конфронтации, это серьезно и негативно повлияет на международную и региональную ситуацию", - заявил дипломат.
По его словам, "Пекин рекомендует США отказаться от мышления "холодной войны" и идей "игры с нулевой суммой", проявить сдержанность, поддерживать сохранность существующей системы контроля над вооружениями, вносить вклад в поддержание стратегического баланса и стабильности в мире, а также регионального и глобального мира".
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