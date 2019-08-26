В Ульяновске открыли детсад в рамках федеральной программы

"Мы постепенно обновляем инфраструктуру дошкольного образования путем строительства новых детских садов, а также ремонта и модернизации действующих. В соответствии с требованиями времени изменятся также и содержание их образовательных программ. Буквально за десять лет нам удалось сдать 15 новых детсадов, возвратить в действующую сеть и капитально отремонтировать около 70 дошкольных учреждений, тем самым мы создали более 16 тысяч новых мест для дошкольников. До 2024 года мы планируем построить еще, как минимум, пять детских садов. Особое внимание мы уделяем созданию групп раннего возраста. В следующем году, например, мы введем в строй новый детский сад на 240 мест в микрорайоне "Искра", где также будут предусмотрены места для детей до трех лет", - сказал Морозов.