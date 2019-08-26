В Ульяновске открыли детсад в рамках федеральной программы

УЛЬЯНОВСК, 26 авг – РИА Новости. В Ульяновской области реализован уникальный проект по созданию новых дошкольных организаций на первых этажах в жилых домах-новостройках – первый такой детский сад на сто мест открылся в микрорайоне "Новая жизнь" Ульяновска, сообщает пресс-служба регионального правительства..
Губернатор области Сергей Морозов, посетивший дошкольное учреждение, отметил, что детский сад является одним из объектов, построенных в рамках федеральной программы "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей до трех лет" национального проекта "Демография".
"Мы постепенно обновляем инфраструктуру дошкольного образования путем строительства новых детских садов, а также ремонта и модернизации действующих. В соответствии с требованиями времени изменятся также и содержание их образовательных программ. Буквально за десять лет нам удалось сдать 15 новых детсадов, возвратить в действующую сеть и капитально отремонтировать около 70 дошкольных учреждений, тем самым мы создали более 16 тысяч новых мест для дошкольников. До 2024 года мы планируем построить еще, как минимум, пять детских садов. Особое внимание мы уделяем созданию групп раннего возраста. В следующем году, например, мы введем в строй новый детский сад на 240 мест в микрорайоне "Искра", где также будут предусмотрены места для детей до трех лет", - сказал Морозов.
В свою очередь министр просвещения РФ Ольга Васильева, как сообщает сайт ведомства, назвала архитектурный проект нового детского сада примером для всей страны и выразила надежду, что он станет "первой ласточкой" для появления множества садов такого типа.