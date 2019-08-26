Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T11:35Z
https://ria.ru/20190826/1557903312.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/61855/73/618557337_0:87:1025:663_1036x0_80_0_0_48e783e41fa26146a6e324f52ee8bb33.jpg
РИА Новости
Ульяновская область

В Ульяновске открыли детсад в рамках федеральной программы

11:33 26.08.2019 (обновлено: 11:35 26.08.2019)
25
© Фото : RazumhakУльяновск
Ульяновск
© Фото : Razumhak
УЛЬЯНОВСК, 26 авг – РИА Новости. В Ульяновской области реализован уникальный проект по созданию новых дошкольных организаций на первых этажах в жилых домах-новостройках – первый такой детский сад на сто мест открылся в микрорайоне "Новая жизнь" Ульяновска, сообщает пресс-служба регионального правительства..
Губернатор области Сергей Морозов, посетивший дошкольное учреждение, отметил, что детский сад является одним из объектов, построенных в рамках федеральной программы "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей до трех лет" национального проекта "Демография".
"Мы постепенно обновляем инфраструктуру дошкольного образования путем строительства новых детских садов, а также ремонта и модернизации действующих. В соответствии с требованиями времени изменятся также и содержание их образовательных программ. Буквально за десять лет нам удалось сдать 15 новых детсадов, возвратить в действующую сеть и капитально отремонтировать около 70 дошкольных учреждений, тем самым мы создали более 16 тысяч новых мест для дошкольников. До 2024 года мы планируем построить еще, как минимум, пять детских садов. Особое внимание мы уделяем созданию групп раннего возраста. В следующем году, например, мы введем в строй новый детский сад на 240 мест в микрорайоне "Искра", где также будут предусмотрены места для детей до трех лет", - сказал Морозов.
В свою очередь министр просвещения РФ Ольга Васильева, как сообщает сайт ведомства, назвала архитектурный проект нового детского сада примером для всей страны и выразила надежду, что он станет "первой ласточкой" для появления множества садов такого типа.
Центральная часть города Ульяновска
15 июля, 15:37Ульяновская область
В Ульяновске создадут центр томотерапии на базе областного онкодиспансера
000000
Обсудить 0
Ульяновская областьСергей Морозов
Рекомендуем
Студенты во время лекции
Уральский вуз объяснил слова декана об ответственности студентов и акциях
РИА
Новости
Вид на город Алеппо
Российский университет принял участие в образовательной выставке в Алеппо
Школьник за компьютером
В московских школах появятся дополнительные IT-классы
Пенза
Пензенская область вошла в число лидеров по снижению неформальной занятости
Лента
новостей
Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
Ученик в школьном коридоре
В Госдуме предложили вернуть картузы и передники в комплект школьной формы
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова анонсировала появление десяти научных центров мирового уровня
Вид на Тамбов
Проекты тамбовской молодежи завоевали 2 гранта на фестивале "Таврида – АРТ"
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
Архангельский губернатор заявил, что после ЧП в Неноксе угрозы жителям нет
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
Число зрителей на "Таврида — АРТ" превзошло ожидания, заявили организаторы
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
Фестиваль "Таврида — АРТ" в Крыму прошел без происшествий
КЧР получила 14 автомобилей для комфортной перевозки пожилых людей
КЧР получила 14 автомобилей для комфортной перевозки пожилых людей
Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре
Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
Военнослужащие армии Украины
В ДНР обвинили ВСУ в минометном обстреле окраин Горловки
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:44Пушков прокомментировал слова Порошенко об украинском флаге над Донецком
00:33Эксперты оценили масштаб "кадровой ямы" в России
00:31ГТЛК прорабатывает вывод самолетов МС-21 на экспортные рынки
00:30ГТЛК планирует профинансировать поставку российских Ми-171А2 в Индию
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
22:24Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
Лента новостейМолния