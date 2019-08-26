Житель Красноярска выбросил с балкона собаку

КРАСНОЯРСК, 26 авг - РИА Новости. Житель Красноярска может отправиться в колонию на три года за то что выбросил свою собаку с балкона пятого этажа, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

"В августе на улице Можайского краевого центра ранее судимый местный житель 1970 года рождения в вечернее время выбросил собственную собаку с балкона многоэтажки. Неравнодушные очевидцы доставили животное в ветеринарную клинику, где ему была оказана медицинская помощь", - сообщает пресс-служба.