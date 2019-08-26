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РИА Новости

Синоптики рассказали о погоде в Москве в последние дни лета

11:27 26.08.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовНебоскребы делового центра "Москва-сити", здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Погода в последнюю неделю лета в Москве будет переменчивой, к среде температура понизится до 15 градусов, в конце недели температура достигнет климатической нормы - 23 градусов тепла, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Сегодня у нас переменная облачность без осадков, температура воздуха в Москве составит 21-23, во вторник будет чуть больше облаков, осадков не ожидается. Днем завтра в городе плюс 20-22, но будет казаться, что на улице прохладнее, так как преобладает плотный северный ветер, средняя скорость будет превышать 10 метров в секунду", - сообщила Позднякова.
Метеоролог отметила, что ночная температура в Москве становятся значительно ниже: минимальная температура будет в пределах 12-14 градусов, местами до 9 градусов.
"Вторжение холодного воздуха у нас начнется уже завтра днем, и в среду мы будем находиться практически в арктическом воздухе, температура будет понижаться. В Москве ночью уже около 10, по области не исключено и более низкой температуры - до 6 градусов, осадков не ожидается. Дневная температура в Москве около 15 градусов, тоже довольно плотный северный ветер, по области плюс 13-18", - добавила метеоролог.
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Позднякова добавила, что в конце недели холодный ветер постепенно начнет стихать. По совам синоптика, начиная с четверга, ночи в Москве будут холоднее - от 5 до 7 градусов тепла, но днем - 19-20 градусов, по области от 16 до 21 градуса тепла.
"В последние дни лета существенных осадков у нас не ожидается, и ночная, и дневная температура начнет постепенно повышаться. Ночью от 7-12, днем 18-23. Такие колебания температуры являются нормой для конца августа", - заключила метеоролог.
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