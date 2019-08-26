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РИА Новости

В Крыму заявили, что дело по скифскому золоту сознательно затягивают

11:24 26.08.2019
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© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме
© AP Photo / Peter Dejong
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Голландский суд сознательно затягивает дело по крымской коллекции скифского золота, так как решение может быть чревато определенными последствиями, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Ранее Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение о том, кому принадлежит коллекция, дав сторонам два месяца на предоставления дополнительной информации о правах собственности. Окончательное постановление может ожидаться через 6-9 месяцев.
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Скифское золото: решения нет, Амстердам держит паузуАпелляционный суд Амстердама отложил решение по делу о возвращении коллекции скифского золота домой в Крым.
"Суд может вынести окончательное решение либо в конце 2019, либо в начале 2020 года. Но пока мы видим со стороны суда желание процесс затянуть и не принимать каких-либо решений, потому что это чревато определенными последствиями. Голландцы опасаются каких-либо однозначных решений по скифскому золоту. Суд оказался заложником ситуации, так как коллекция по праву принадлежит крымским музеям, но вынести такое решение мешает политика", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, на сегодня главным остается то, что коллекция не передана Украине.
"Пока не допущено трагедии в виде перемещения культурных ценностей в Киев и их утраты", - сказал Молохов.
Коллекция скифского золота, около 2 тысяч артефактов, была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. Свои экспонаты представили Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник, "Музей Тавриды" в Симферополе, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический".
После завершения экспозиции в августе 2014 года российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты.
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Ситуация вокруг коллекции скифского золотаКрымРоссия
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