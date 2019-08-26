В Крыму заявили, что дело по скифскому золоту сознательно затягивают

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Голландский суд сознательно затягивает дело по крымской коллекции скифского золота, так как решение может быть чревато определенными последствиями, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Ранее Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение о том, кому принадлежит коллекция, дав сторонам два месяца на предоставления дополнительной информации о правах собственности. Окончательное постановление может ожидаться через 6-9 месяцев.

"Суд может вынести окончательное решение либо в конце 2019, либо в начале 2020 года. Но пока мы видим со стороны суда желание процесс затянуть и не принимать каких-либо решений, потому что это чревато определенными последствиями. Голландцы опасаются каких-либо однозначных решений по скифскому золоту. Суд оказался заложником ситуации, так как коллекция по праву принадлежит крымским музеям, но вынести такое решение мешает политика", - сказал РИА Новости Молохов.

По его словам, на сегодня главным остается то, что коллекция не передана Украине.

"Пока не допущено трагедии в виде перемещения культурных ценностей в Киев и их утраты", - сказал Молохов.

Коллекция скифского золота, около 2 тысяч артефактов, была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. Свои экспонаты представили Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник, "Музей Тавриды" в Симферополе, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический".