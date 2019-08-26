Блогер инсценировал аварию с участием своей матери ради лайков

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Китайский блогер Чао (Chao) инсценировал ДТП в Чжэнчжоу, снимая ролик для соцсети Weibo, сообщает газета South China Morning Post.
Чао, находясь за рулем автомобиля Lamborghini, якобы столкнулся с 55-летней женщиной на электроскутере. После постановочной аварии "пострадавшая" — как выяснилось впоследствии, мать блогера — каталась по асфальту, изображая боль от полученных травм.
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Инцидент снимал на видео друг блогера. Отмечается, что таким образом Чао рассчитывал повысить популярность своего профиля в социальной сети.
Очевидцы и участники дорожного движения обратились в полицию. В заявлении говорилось, что действия блогера спровоцировали затор. В результате Чао, его мать и друга арестовали на пять суток и оштрафовали на 200 юаней (около 1850 рублей) за нарушение общественного порядка.