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РИА Новости

На сайте московского метро появится тарифный калькулятор для МЦД

11:23 26.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗапуск тематического поезда, посвященного МЦД
Запуск тематического поезда, посвященного МЦД
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Запуск тематического поезда, посвященного МЦД
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Тарифный калькулятор появится в разделе Московских центральных диаметров (МЦД) на сайте московского метро, рассказал журналистам первый заместитель начальника столичной подземки Роман Латыпов.
"В разделе МЦД на сайте Мосметро появится тарифный калькулятор, с помощью которого можно будет не только построить маршрут с учетом МЦД, но и узнать, сколько будет стоить поездка по билету "Кошелек" карты "Тройка", - сказал Латыпов.
Он добавил, что мэр Москвы Сергей Собянин уже принял решение, что пересадка между МЦД, метро и МЦК будет бесплатной. По поручению мэра, тарифы на МЦД должны стимулировать пассажиров пользоваться новым видом транспорта.
У МЦД появился официальный раздел на сайте метро, он поделен на несколько блоков: "Преимущества", "Схема МЦД", "Иволга", "Павильон МЦД", "Подвижной состав", "Навигация", а также часто задаваемые вопросы о проекте МЦД. Задать интересующие вопросы можно в форме обратной связи.
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Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий. Ранее отмечалось, что первые две линии МЦД – МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" – запустят в ноябре 2019 года. График работы МЦД будет таким же, как в московском метро - с 05.30 до 01.00. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом 5-6 минут в часы пик. Предполагается, что в 2025 году все линии, связанные с МЦД, будут минимум четырехпутными. Это позволит разделить электрички и поезда МЦД.
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Московское центральное кольцо (МЦК)Сергей СобянинМоскваОбщество
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