На сайте московского метро появится тарифный калькулятор для МЦД

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Тарифный калькулятор появится в разделе Московских центральных диаметров (МЦД) на сайте московского метро, рассказал журналистам первый заместитель начальника столичной подземки Роман Латыпов.

"В разделе МЦД на сайте Мосметро появится тарифный калькулятор, с помощью которого можно будет не только построить маршрут с учетом МЦД, но и узнать, сколько будет стоить поездка по билету "Кошелек" карты "Тройка", - сказал Латыпов.

Он добавил, что мэр Москвы Сергей Собянин уже принял решение, что пересадка между МЦД, метро и МЦК будет бесплатной. По поручению мэра, тарифы на МЦД должны стимулировать пассажиров пользоваться новым видом транспорта.

У МЦД появился официальный раздел на сайте метро, он поделен на несколько блоков: "Преимущества", "Схема МЦД", "Иволга", "Павильон МЦД", "Подвижной состав", "Навигация", а также часто задаваемые вопросы о проекте МЦД. Задать интересующие вопросы можно в форме обратной связи.