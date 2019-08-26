"Кронштадт" представит три перспективных беспилотника на МАКС-2019

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Группа "Кронштадт" представит на международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 три перспективных беспилотника, в том числе экспортную версию разведчика "Орион-Э" и аппарат внеаэродромного базирования "Фрегат", сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

"Компания "Кронштадт" представит свои перспективные разработки в беспилотной сфере: многоцелевой беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета "Орион-Э", макет летательного аппарата внеаэродромного базирования "Фрегат", полноразмерный макет беспилотного летательного аппарата массой пять тонн с полезной нагрузкой в одну тонну", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что "Орион" - это первый в России комплекс воздушной разведки с БЛА большой продолжительности полета, соответствующий по международной классификации классу MALE (средневысотные беспилотники большой продолжительности полета).

"Фрегат" - скоростной БЛА вертикального взлета и посадки, предназначенный для работы в Арктике и на Дальнем Востоке. Конструкция "Фрегата" позволит использовать его на минимально подготовленных посадочных площадках и существенно сократить затраты на наземную инфраструктуру.

"Кронштадт" объединяет ряд российских предприятий, специализирующихся на разработке и производстве высокотехнологичной и наукоемкой продукции и решений, необходимых для создания, освоения и безопасной эксплуатации сложных технических средств в воздухе, на море и суше.