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РИА Новости

"Кронштадт" представит три перспективных беспилотника на МАКС-2019

11:22 26.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат "Орион-Э"
Беспилотный летательный аппарат Орион-Э
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Беспилотный летательный аппарат "Орион-Э". Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Группа "Кронштадт" представит на международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 три перспективных беспилотника, в том числе экспортную версию разведчика "Орион-Э" и аппарат внеаэродромного базирования "Фрегат", сообщили в понедельник в пресс-службе компании.
"Компания "Кронштадт" представит свои перспективные разработки в беспилотной сфере: многоцелевой беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета "Орион-Э", макет летательного аппарата внеаэродромного базирования "Фрегат", полноразмерный макет беспилотного летательного аппарата массой пять тонн с полезной нагрузкой в одну тонну", - говорится в сообщении.
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В компании отметили, что "Орион" - это первый в России комплекс воздушной разведки с БЛА большой продолжительности полета, соответствующий по международной классификации классу MALE (средневысотные беспилотники большой продолжительности полета).
"Фрегат" - скоростной БЛА вертикального взлета и посадки, предназначенный для работы в Арктике и на Дальнем Востоке. Конструкция "Фрегата" позволит использовать его на минимально подготовленных посадочных площадках и существенно сократить затраты на наземную инфраструктуру.
"Кронштадт" объединяет ряд российских предприятий, специализирующихся на разработке и производстве высокотехнологичной и наукоемкой продукции и решений, необходимых для создания, освоения и безопасной эксплуатации сложных технических средств в воздухе, на море и суше.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.
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Группа "Кронштадт"Дальний ВостокАвиасалон МАКСМоскваРоссияЭкономика
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