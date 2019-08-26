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РИА Новости

Во ФСИН рассказали подробности побега заключенного из ростовской колонии

11:18 26.08.2019 (обновлено: 13:06 26.08.2019)
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© Фото : ГУФСИН России по Ростовской областиСбежавший из колонии-поселения в Ростовской области Александр Гросс
Сбежавший из колонии-поселения в Ростовской области Александр Гросс
© Фото : ГУФСИН России по Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг — РИА Новости, Юлия Насулина. Заключенного, сбежавшего из исправительного учреждения в Новочеркасске (Ростовская область), во вторник должны были перевести в колонию строгого режима, сообщил РИА Новости представитель областного управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Как рассказал собеседник агентства, в 2005 году мужчину судили по статьям об убийстве и причинении вреда здоровью средней тяжести, его приговорили к отбыванию наказания в колонии строгого режима. Однако в прошлом году суд изменил режим содержания со строгого на колонию-поселение.
"Администрация колонии-поселения в этом году ходатайствовала, чтобы ему изменили режим содержания на строгий из-за нарушения правил распорядка. Суд принял такое решение, и 27 августа оно должно было вступить в силу, то есть осужденного должны были этапировать в колонию строгого режима. За два дня до этого он сбежал", — отметил источник.
Ранее управление СК по Ростовской области сообщило, что 25 августа осужденный, оставшись без должного надзора, сбежал из колонии № 14 в Новочеркасске.
Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Преступника еще не поймали.
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Федеральная служба исполнения наказаний РФРостовская областьРостов-на-ДонуРоссияПроисшествия
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