Во ФСИН рассказали подробности побега заключенного из ростовской колонии

© Фото : ГУФСИН России по Ростовской области Сбежавший из колонии-поселения в Ростовской области Александр Гросс

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг — РИА Новости, Юлия Насулина. Заключенного, сбежавшего из исправительного учреждения в Новочеркасске (Ростовская область), во вторник должны были перевести в колонию строгого режима, сообщил РИА Новости представитель областного управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Как рассказал собеседник агентства, в 2005 году мужчину судили по статьям об убийстве и причинении вреда здоровью средней тяжести, его приговорили к отбыванию наказания в колонии строгого режима. Однако в прошлом году суд изменил режим содержания со строгого на колонию-поселение.

"Администрация колонии-поселения в этом году ходатайствовала, чтобы ему изменили режим содержания на строгий из-за нарушения правил распорядка. Суд принял такое решение, и 27 августа оно должно было вступить в силу, то есть осужденного должны были этапировать в колонию строгого режима. За два дня до этого он сбежал", — отметил источник.

Ранее управление СК по Ростовской области сообщило, что 25 августа осужденный, оставшись без должного надзора, сбежал из колонии № 14 в Новочеркасске.