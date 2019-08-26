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РИА Новости

Суд арестовал подозреваемого после массовой драки в селе Кузбасса

11:17 26.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили полиции. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 26 авг - РИА Новости. Ленинск-Кузнецкий районный суд заключил под стражу на два месяца подозреваемого в нанесении телесных повреждений двум местным жителям в массовой драке в селе Подгорном в Кузбассе, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Ранее сообщалось о конфликтной ситуации с цыганами в селе Подгорное Ленинск-Кузнецкого района, которой предшествовала драка, завершившаяся госпитализацией двух ее участников с ножевыми ранениями. Также сообщалось, что подозреваемый в нанесении телесных повреждений задержан, в отношении него в ближайшее время должна быть избрана мера пресечения.
Полиция в селе Подгорное
23 августа, 06:13РИА Новости
Состояние пострадавших в конфликте с цыганами в селе Кузбасса улучшилось
"Ленинск-Кузнецкий районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в причинении телесных повреждений двум местным жителям в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщил собеседник агентства.
Источник РИА Новости в силовых структурах региона рассказал, что после драки человек 15 собрались возле дома, где живут цыгане, чтобы выяснить с ними отношения.
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КузбассКемеровоРоссияПроисшествия
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