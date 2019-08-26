Суд арестовал подозреваемого после массовой драки в селе Кузбасса

КЕМЕРОВО, 26 авг - РИА Новости. Ленинск-Кузнецкий районный суд заключил под стражу на два месяца подозреваемого в нанесении телесных повреждений двум местным жителям в массовой драке в селе Подгорном в Кузбассе, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

Ранее сообщалось о конфликтной ситуации с цыганами в селе Подгорное Ленинск-Кузнецкого района, которой предшествовала драка, завершившаяся госпитализацией двух ее участников с ножевыми ранениями. Также сообщалось, что подозреваемый в нанесении телесных повреждений задержан, в отношении него в ближайшее время должна быть избрана мера пресечения.

"Ленинск-Кузнецкий районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в причинении телесных повреждений двум местным жителям в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщил собеседник агентства.