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РИА Новости

В Китае пообещали принять меры, если США дополнительно повысят пошлины

11:15 26.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкГорода мира. Пекин
Города мира. Пекин
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Города мира. Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 26 авг – РИА Новости. Китай предпримет необходимые ответные меры, если США дополнительно повысят пошлины на китайские товары, угрозы на Пекин не подействуют, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Этот шаг США является серьезным нарушением договоренностей лидеров двух стран в Осаке. Должен сказать, что угрозы и устрашение не сработают с Китаем… Если США на самом деле пойдут на этот шаг, то Китай продолжит предпринимать необходимые меры для обеспечения своих законных прав и интересов", - заявил дипломат.
По его словам, действия США демонстрируют полное пренебрежение правилами многосторонней торговли, подрывают интересы обеих стран, целостность глобальных производственных цепочек и цепей поставок, а также оказывают негативное влияние на международную торговлю и экономический рост.
"Мы призываем США воздержаться от неправильной оценки ситуации и прекратить ошибочных действия", - указал он.
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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.
Решение Трампа последовало за введением КНР дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Дополнительные пошлины на 5078 наименований товаров вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря. Этот шаг является ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.
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