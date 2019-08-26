Подкаст "Страхи" возвращается с каникул. Теперь он называется "Страхи/Ошибки". Второй сезон открываем эпизодом про страх родов, волнующий многих женщин и даже некоторых мужчин. Как с ним справиться?

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.

Токофобия может появиться после первых родов, или задолго до: из рассказов мам и подруг о боли, которую они пережили, из фильмов, где главная героиня умирает при родах в страшных муках.

Вместе с психотерапевтом, врачом-сексологом Аминой Назаралиевой, акушеркой и ведущей курсов подготовки к родам Светланой Безрокова, а также с носителем страха Дарьей Шиловой разбираемся, какие способы обезболивания существуют, зачем брать с собой на роды мужа и почему кесарево сечение не менее болезненно, чем естественные роды.

Подробнее о беременности, отношениях в семье и воспитании детей слушайте в нашем новом подкасте "Это надолго" . Выходит каждый вторник.

02:15 почему женщины боятся родов, если это естественно

06:20 можно ли полностью обезболить родовой процесс

09:40 стоит ли пускать мужа в родзал и как он поможет перенести боль

10:50 кто такие доулы и зачем они нужны

12:40 какой риск, что после партнерских родов интимные отношения в паре ухудшатся

16:20 о стадии в родах "лучше пристрелите меня"

18:00 как бабушки и мамы поселили в нас страх родов

20:50 меньше знаешь – крепче спишь. В родах так же?

22:45 кесарево сечение – спасение от боли естественных родов?

25:50 как справиться со страхом родов

Слушайте и бойтесь правильно!

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

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Монтаж Андрея Темнова

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