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РИА Новости
Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.

Страх родов

12:00 26.08.2019 (обновлено: 16:48 26.08.2019)
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Страхи/Ошибки
Страх родов
Вчера, 12:00
Подкаст "Страхи" возвращается с каникул. Теперь он называется "Страхи/Ошибки". Второй сезон открываем эпизодом про страх родов, волнующий многих женщин и даже некоторых мужчин. Как с ним справиться?
Токофобия может появиться после первых родов, или задолго до: из рассказов мам и подруг о боли, которую они пережили, из фильмов, где главная героиня умирает при родах в страшных муках.
Вместе с психотерапевтом, врачом-сексологом Аминой Назаралиевой, акушеркой и ведущей курсов подготовки к родам Светланой Безрокова, а также с носителем страха Дарьей Шиловой разбираемся, какие способы обезболивания существуют, зачем брать с собой на роды мужа и почему кесарево сечение не менее болезненно, чем естественные роды.
Подробнее о беременности, отношениях в семье и воспитании детей слушайте в нашем новом подкасте "Это надолго". Выходит каждый вторник.
02:15 почему женщины боятся родов, если это естественно
06:20 можно ли полностью обезболить родовой процесс
09:40 стоит ли пускать мужа в родзал и как он поможет перенести боль
10:50 кто такие доулы и зачем они нужны
12:40 какой риск, что после партнерских родов интимные отношения в паре ухудшатся
16:20 о стадии в родах "лучше пристрелите меня"
18:00 как бабушки и мамы поселили в нас страх родов
20:50 меньше знаешь – крепче спишь. В родах так же?
22:45 кесарево сечение – спасение от боли естественных родов?
25:50 как справиться со страхом родов
Слушайте и бойтесь правильно!
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Страхи/ОшибкиПодкаст
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