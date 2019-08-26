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РИА Новости

Подмосковные камеры могут начать фиксировать непропуск пешеходов

11:13 26.08.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновДорожный знак "Фотовидеофиксация"
Дорожный знак Фотовидеофиксация
© РИА Новости / Максим Блинов
Дорожный знак "Фотовидеофиксация". Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В Подмосковье водителей могут начать штрафовать с помощью камер фото- и видеофиксации за непропуск пешеходов на зебре, в настоящий момент инициатива разрабатывается, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Прорабатывается вопрос о возможности фиксации нарушений, связанных с непредоставлением преимущества пешеходу на пешеходном переходе. Сроки реализации не определены", - сказали в ведомстве.
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В министерстве уточнили, что, помимо нарушений скорости, комплексы фотовидеофиксации в Московской области в зависимости от места установки отмечают также проезд на красный свет, пересечение стоп-линий, стоянку и проезд на "вафельной" разметке. Среди других нарушений дорожные камеры фиксируют на магистралях проезд по обочине и нарушение рядности движения, на региональных дорогах – выезд на встречную полосу и проезд по обочине, в случае отсутствия на дороге тросовых и барьерных ограждений.
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