Подмосковные камеры могут начать фиксировать непропуск пешеходов

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В Подмосковье водителей могут начать штрафовать с помощью камер фото- и видеофиксации за непропуск пешеходов на зебре, в настоящий момент инициатива разрабатывается, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В министерстве уточнили, что, помимо нарушений скорости, комплексы фотовидеофиксации в Московской области в зависимости от места установки отмечают также проезд на красный свет, пересечение стоп-линий, стоянку и проезд на "вафельной" разметке. Среди других нарушений дорожные камеры фиксируют на магистралях проезд по обочине и нарушение рядности движения, на региональных дорогах – выезд на встречную полосу и проезд по обочине, в случае отсутствия на дороге тросовых и барьерных ограждений.