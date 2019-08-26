В Красноярске водитель автобуса заплатит штраф из-за выпавших пассажиров

КРАСНОЯРСК, 26 авг - РИА Новости. Водитель маршрутного автобуса в Красноярске, из которого во время движения выпали три пассажира, получил штраф в 500 рублей, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

"В отношении водителя составлен административный протокол по ст. 12.23 ч. 1 КоАП (Нарушение правил перевозки пассажиров), санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа в размере 500 рублей. Информация о правонарушении передана руководителю автотранспортного предприятия, который также примет меры дисциплинарного воздействия", - говорится в сообщении.

По ее данным, в воскресенье, 25 августа, в социальных сетях была опубликована видеозапись, где видно, как пассажиры выпали из автобуса, водитель которого начал движение, не закрыв двери. Автоинспекторы установили личность водителя и вызвали его вместе с представителем перевозчика для дачи показаний.