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РИА Новости

Трамп рассказал, когда представит политическую часть "сделки века"

11:04 26.08.2019
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что политическая составляющая американского плана по ближневосточному урегулированию может быть представлена до парламентских выборов в Израиле, которые намечены на сентябрь, передает агентство Рейтер.
Ранее спецпредставитель США на международных переговорах Джейсон Гринблатт заявил на заседании СБ ООН, что Трамп еще не решил, когда представить политическую составляющую американского плана по ближневосточному урегулированию.
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По информации агентства, Трамп заявил о том, что американский мирный план по ближневосточному урегулированию может быть обнародован до того, как в Израиле пройдут выборы в сентябре. Он выразил мнение, что Израиль хотел бы заключить мирное соглашение.
В июне в Бахрейне состоялась двухдневная встреча, на которой прошло обсуждение экономических аспектов разработанной США инициативы по урегулированию ближневосточного конфликта, названной СМИ "сделкой века". Представители палестинской администрации бойкотировали форум, расценив его как попытку их подкупить. Как сообщил в конце форума инициатор сделки, советник президента США Джаред Кушнер, они соберут поправки и предложения к разработанному плану, чтобы внести в него изменения. Представить политическую составляющую "сделки века" США обещают позднее и пока держат ее в тайне.
Парламентские выборы в Израиле, уже вторые за год, были назначены на 17 сентября после того, как Нетаньяху не удалось сформировать правящую коалицию и кабинет, который бы на нее опирался.
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Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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G7Дональд ТрампСШАИзраильВ мире
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