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РИА Новости

Афганский спецназ освободил 15 человек из тюрьмы талибов в провинции Кундуз

11:03 26.08.2019
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© REUTERS / Omar SobhaniАфганские военные
Афганские военные
© REUTERS / Omar Sobhani
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Афганский спецназ совместно с силами Управления национальной безопасности освободили по меньшей мере 15 человек из тюрьмы боевиков радикального движения "Талибан" в северной провинции Кундуз, передает телеканал Ariana News cо ссылкой на представителя губернатора провинции Эстаматуллу Муради.
По словам Муради, среди спасённых были гражданские лица и сотрудники службы безопасности. Не менее шести боевиков также были убиты во время операции.
Кроме того, тюрьма талибов и склад оружия группировки были полностью уничтожены.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
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