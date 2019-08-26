Афганский спецназ освободил 15 человек из тюрьмы талибов в провинции Кундуз

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Афганский спецназ совместно с силами Управления национальной безопасности освободили по меньшей мере 15 человек из тюрьмы боевиков радикального движения "Талибан" в северной провинции Кундуз, передает телеканал Афганский спецназ совместно с силами Управления национальной безопасности освободили по меньшей мере 15 человек из тюрьмы боевиков радикального движения "Талибан" в северной провинции Кундуз, передает телеканал Ariana News cо ссылкой на представителя губернатора провинции Эстаматуллу Муради.

По словам Муради, среди спасённых были гражданские лица и сотрудники службы безопасности. Не менее шести боевиков также были убиты во время операции.

Кроме того, тюрьма талибов и склад оружия группировки были полностью уничтожены.