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РИА Новости

Власти Ирана предупредили Израиль о последствиях агрессии в регионе

10:59 26.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 26 авг – РИА Новости. Израиль должен понимать, что его агрессия в отношении Ирака, Ливана и Сирии будет иметь последствия, эти страны имеют право на самозащиту, заявил в понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
"Израиль должен понимать последствия своих агрессивных действий и их цену", - сказал Рабии на пресс-конференции, которую транслировало иранское телевидение.
Здание Министерства иностранных дел России
21 августа, 10:03РИА Новости
Россия готова способствовать диалогу Ирана и Израиля, сообщил источник
По его словам, генеральный секретарь движения "Хезболлах" Хасан Насрулла ясно дал понять, что действия Израиля не останутся без ответа.
Рабии отметил, что Иран осуждает любую агрессию со стороны Израиля в отношении стран региона и признает право Ирака, Ливана и Сирии на самозащиту.
Израильские военные ранее сообщили, что нанесли авиаудары близ Дамаска по иранским объектам, чтобы сорвать атаку иранских ударных беспилотников по своей стране. По их словам, целью бомбардировок стали объекты иранского подразделения "Кудс" и шиитских отрядов в селении Акраба, юго-восточнее Дамаска. Израильские военные также допускают возможность потерь среди личного состава иранских сил и шиитских отрядов на атакованных ими объектах.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
24 июня, 16:06РИА Новости
Израиль не допустит появления у Ирана ядерного оружия, заявил Нетаньяху
Власти Ирана отрицают какие-либо потери, а глава иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани заявлял, что подобным "безрассудным" действиям Израиля придет конец.
Кроме того, в ночь на воскресенье ливанское движение "Хезболла" сбило израильский беспилотник в южном пригороде Бейрута, по некоторым данным, БПЛА был взорван после того, как над ним было потеряно управление, в результате чего нанесен материальный ущерб одному из зданий шиитского движения. По другим данным, в рейде участвовало два БПЛА, один уничтожен, второй захвачен бойцами шиитского движения.
Иракские представители, включая замглавы народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис, около недели назад также обвинили в авиаударах израильские беспилотники, которые, по их данным, действуют в координации с ВВС США.
Иран, будучи страной, где основной религией является ислам шиитского толка, поддерживает единоверцев из движения "Хезболла" в Ливане, иранские военные также присутствуют в Сирии, однако оказывают там, как отмечают в Тегеране, консультативную помощь сирийским правительственным войскам в борьбе с террористами по запросу Дамаска.
Мавзолей Хомейни в Тегеране, Иран
1 июля, 22:08РИА Новости
В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран
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