В Москве мошенники украли у пенсионерки более полумиллиона рублей

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Телефонные мошенники украли у пенсионерки с банковской карты 550 тысяч рублей под предлогом "перевода денег в виде компенсации за неиспользованное лечение", сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"Примерно в 20.00 ей на городской телефон поступил звонок, представились сотрудниками колл-центра горячей линии соцзащиты, под предлогом перевода денежных средств в виде компенсации за неиспользованное лечение. Заявительница сообщила данные банковской карты банка и коды из смс", - рассказал собеседник агентства.