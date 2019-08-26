В Таиланде разбился одномоторный самолет, пилот не пострадал

По информации газеты, пилот, совершавший полет из северной провинции Лампхун в Нонтхабури, которая является ближайшим пригородом Бангкока, вынужден был искать место для посадки из-за отказа двигателя и посадил самолет на грунтовую дорогу.

Посадка прошла успешно, однако в самом конце посадочного пробега самолет подскочил на кочке, съехал с дороги на расположенное чуть ниже дорожного полотна поле и перевернулся, говорится в закадровом тексте видео, размещенном Bangkok Post вместе с новостным сообщением.