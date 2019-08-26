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РИА Новости

Синоптики предупредили о первых заморозках в Москве

10:52 26.08.2019 (обновлено: 14:34 26.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на Москву
Вид на Москву
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид на Москву. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В ночь на четверг в Москве возможны первые заморозки, говорится на сайте Гидрометцентра.
"Быстрая смена воздушных масс обеспечит в столичном регионе переменчивую погоду с колебаниями температуры: умеренно теплые начало и завершение недели и кратковременную прохладу в середине", — уточняют синоптики.
Отмечается, что ночь на четверг будет малооблачной и прохладной: в столице ожидается пять-семь градусов, в центре города — девять-одиннадцать градусов, по области — два-семь градусов, местами до минус двух.
Однако после полудня в Москве будет уже 20-22 градусов, а по области — 17-22.
В следующие дни средняя суточная температура вернется к норме: ночи станут менее прохладными, а в дневные часы воздух прогреется до 19-24 градусов, добавляют эксперты.
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ГидрометцентрМоскваОбщество
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