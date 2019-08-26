Синоптики предупредили о первых заморозках в Москве

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В ночь на четверг в Москве возможны первые заморозки, говорится на сайте Гидрометцентра.
"Быстрая смена воздушных масс обеспечит в столичном регионе переменчивую погоду с колебаниями температуры: умеренно теплые начало и завершение недели и кратковременную прохладу в середине", — уточняют синоптики.
Отмечается, что ночь на четверг будет малооблачной и прохладной: в столице ожидается пять-семь градусов, в центре города — девять-одиннадцать градусов, по области — два-семь градусов, местами до минус двух.
Однако после полудня в Москве будет уже 20-22 градусов, а по области — 17-22.
В следующие дни средняя суточная температура вернется к норме: ночи станут менее прохладными, а в дневные часы воздух прогреется до 19-24 градусов, добавляют эксперты.
22 августа, 12:13РИА НовостиСиноптики рассказали о погоде в Москве в начале сентября