Выборы в Абхазии прошли без существенных нарушений, заявили в Госдуме

СУХУМ, 26 авг - РИА Новости. Выборы президента Абхазии прошли без существенных нарушений, заявил на итоговом брифинге член делегации Госдумы РФ, депутат Дмитрий Ионин.

В Абхазии в воскресенье прошли выборы президента. По последним данным ЦИК, которые транслировались в штабах кандидатов, на выборах лидировал действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба с 26,6%, оппозиционер Алхас Квициния (24,6%) и советник министра Олег Аршба (24,9%) боролись за выход во второй тур. Во II тур выборов вышли Хаджимба и Квициния.

Ионин рассказал, что делегация Госдумы посетила свыше 30 участков, причем выбирала их по своей инициативе, депутатов "не возили, как дорогих гостей". На участках депутатам удалось пообщаться с наблюдателями и избирателями.