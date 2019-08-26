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РИА Новости

Выборы в Абхазии прошли без существенных нарушений, заявили в Госдуме

10:49 26.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы в Абхазии
Президентские выборы в Абхазии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президентские выборы в Абхазии. Архивное фото
СУХУМ, 26 авг - РИА Новости. Выборы президента Абхазии прошли без существенных нарушений, заявил на итоговом брифинге член делегации Госдумы РФ, депутат Дмитрий Ионин.
В Абхазии в воскресенье прошли выборы президента. По последним данным ЦИК, которые транслировались в штабах кандидатов, на выборах лидировал действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба с 26,6%, оппозиционер Алхас Квициния (24,6%) и советник министра Олег Аршба (24,9%) боролись за выход во второй тур. Во II тур выборов вышли Хаджимба и Квициния.
Ионин рассказал, что делегация Госдумы посетила свыше 30 участков, причем выбирала их по своей инициативе, депутатов "не возили, как дорогих гостей". На участках депутатам удалось пообщаться с наблюдателями и избирателями.
"Мы отметили прозрачность выборов, уважительное отношение наблюдателей из разных штабов друг к другу. Выборы прошли без существенных нарушений", - сообщил Ионин на брифинге в пресс-центре ЦИК Абхазии.
Агитационный плакат кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квицинии на одной из улиц в Ткуарчале
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Президентские выборы в АбхазииЦИК АбхазииГосдума РФАбхазияРауль ХаджимбаРоссияВ мире
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