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РИА Новости

Сбербанк устранил сбой в онлайн-приложении, затронувший пользователей iOS

10:39 26.08.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСотрудница дополнительного офиса Сбербанка в зале обслуживания физических и юридических лиц
Сотрудница дополнительного офиса Сбербанка в зале обслуживания физических и юридических лиц
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Сотрудница дополнительного офиса Сбербанка в зале обслуживания физических и юридических лиц. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Клиенты Сбербанка, пользующиеся системой iOS, ранее в понедельник могли испытывать трудности при входе в мобильное приложение "Сбербанк онлайн", в настоящее время затруднения отсутствуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Сегодня, в течение непродолжительного времени, у некоторых клиентов могли возникнуть трудности со входом в "Сбербанк онлайн" на платформе мобильного приложения iOS. В настоящее время такие затруднения отсутствуют. Приносим извинения клиентам за доставленные неудобства", - сказано в сообщении.
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
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В колл-центре банка в беседе с корреспондентом РИА Новости также подтвердили, что каких-либо ограничений в работе онлайн-банка в настоящее время нет.
Ранее в понедельник пользователи приложения на портале Downdetector сообщили о том, что испытывают сложности в работе сервиса. По данным портала, 70% пользователей не могли войти в систему, еще 20% сообщали о сбое всех сервисов, а 10% не могли осуществить перевод денежных средств.
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