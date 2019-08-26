Хаджимба и Квициния вышли во второй тур выборов президента Абхазии

СУХУМ, 26 авг — РИА Новости. Во второй тур выборов президента Абхазии выходят действующий глава государства Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, заявил спикер народного собрания Валерий Кварчия.
"Выборы прошли в спокойной обстановке. <…> Уверен, что в результатах выборов отражена воля нашего народа. Окончательный результат покажет второй тур выборов, который состоится через две недели, то есть 8 сентября", — сказал Кварчия на брифинге.
Как сообщил председатель ЦИК Тамаз Гогия, Хаджимба набрал 23,85 процента голосов (20 544 человек), Квициния — 21,97 процента (18 929 человек). Итоговая явка составила 66,55 процента.
Первый тур президентских выборов прошел в Абхазии накануне.