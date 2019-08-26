Российские сенаторы не фиксировали на выборах в Абхазии серьезных нарушений

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Никаких нарушений, которые могли бы повлиять на исход выборов в Абхазии, российскими сенаторами, находящимися в республике в качестве наблюдателей, установлено не было, заявила РИА Новости по телефону из Сухуме представитель Крыма в Совете Федерации Ольга Ковитиди.

В воскресенье в Абхазии прошли выборы президента.

"Те избирательные участки, которые мы посетили в Сухуми, Гудаути, Новом Афоне, мы никаких нарушений, которые могли бы повлиять на исход выборов, не установили", - сказала сенатор.

При этом парламентарий напомнила, что в Абхазии не проводился exit poll.

"Совершенно очевидно, что выборы состоялись, своевременно были открыты 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Все граждане могли до 9 вечера реализовать свое избирательное право", - добавила она.

Кроме того, избирательные участки были открыты в Москве и Черкесске.