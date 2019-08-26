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РИА Новости

Российские сенаторы не фиксировали на выборах в Абхазии серьезных нарушений

10:35 26.08.2019 (обновлено: 10:41 26.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники избирательного участка в школе села Ачандара. 25 августа в Абхазии проводятся выборы президента
Сотрудники избирательного участка в школе села Ачандара. 25 августа в Абхазии проводятся выборы президента
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Никаких нарушений, которые могли бы повлиять на исход выборов в Абхазии, российскими сенаторами, находящимися в республике в качестве наблюдателей, установлено не было, заявила РИА Новости по телефону из Сухуме представитель Крыма в Совете Федерации Ольга Ковитиди.
В воскресенье в Абхазии прошли выборы президента.
Агитационный плакат кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квицинии на одной из улиц в Ткуарчале
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"Те избирательные участки, которые мы посетили в Сухуми, Гудаути, Новом Афоне, мы никаких нарушений, которые могли бы повлиять на исход выборов, не установили", - сказала сенатор.
При этом парламентарий напомнила, что в Абхазии не проводился exit poll.
"Совершенно очевидно, что выборы состоялись, своевременно были открыты 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Все граждане могли до 9 вечера реализовать свое избирательное право", - добавила она.
Кроме того, избирательные участки были открыты в Москве и Черкесске.
"Эти выборы отличаются достаточно высокой активностью избирателей", - сказала Ковитиди. Она также отметила, что Россия заинтересована в том, чтобы в республике была политическая и экономическая стабильность.
Председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия на пресс-конференции о предварительных итогах голосования на выборах президента Абхазии. 26 августа 2019
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