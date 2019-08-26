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РИА Новости

Эксперт назвал возможный вариант участия России в работе G7

10:28 26.08.2019
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© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7
© AP Photo / Andrew Medichini
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Возвращение РФ в формат G8 вряд ли возможно, более вероятна схема "7+1", которая может стать одним из переговорных форматов для Москвы, считает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
Согласно источнику РИА Новости в структурах ЕС, вопрос возможного приглашения России в G7 обсуждался за ужином лидерами группы во французском Биаррице, однако договоренности о возвращении Москвы достигнуто не было.
По мнению эксперта, вариант возвращения к G8 и к ситуации до 2014 года нереален, так как главные причины исключения Москвы из группы - статус Крыма и ситуация на Донбассе - остаются в силе.
"Другое дело, что возможен формат "7+1", который довольно долго существовал, когда собиралась "семерка" и на эти заседания приглашалась Россия для обсуждения тех или иных вопросов, которые входили в повестку встреч. Такой формат возможен, он более гибкий. Он не подразумевает возвращения России в "семерку", это просто один из переговорных форматов для России. Тот же Трамп или Макрон могут сказать своим коллегам: "Мы не возвращаем Россию обратно, мы можем коллективно высказать ей наши претензии", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
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Ни французский лидер Эммануэль Макрон, ни президент США Дональд Трамп не конкретизировали, что именно они имели в виду под возвращением России в группу, поэтому всегда могут сослаться на этот аргумент, отметил Тимофеев.
Ранее СМИ сообщили о том, что Трамп поссорился со своими коллегами по саммиту G7 в Биаррице из-за идеи о возвращении РФ в группу. Но подобные расхождения внутри группы не приведут к чему-то серьезному, уверен эксперт.
"Трамп эксцентричный, нестандартный, все к этому привыкли, поэтому и о какой-то ссоре тут речь не идет. Есть некие расхождения позиций, и то не стратегического, а технического свойства. На самом деле, никакого серьезного раскола там нет и в обозримом будущем не будет, тем более по вопросу России", - подчеркнул он.
Ранее Трамп согласился на предложение Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Группа семи
23 августа, 16:10РИА Новости
Группа семи
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