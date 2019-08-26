В Подмосковье проверят ТЦ после падения металлической двери на ребенка

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подмосковные прокуроры проведут проверку после падения металлической двери на ребенка в торговом центре в Солнечногорском районе, говорится в сообщении, размещенном на сайте областного надзорного ведомства.

Ранее в пресс-службе управления МЧС по области РИА Новости сообщили, что выставочный образец металлической двери упал на ребенка в торговом центре "Идеальный дом" в деревне Юрлово Солнечногорского района Подмосковья, пострадавший был отправлен в больницу. Позже вертолетом ребенка доставили в больницу Москвы.

"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с травмированием малолетнего ребенка в торговом центре в Солнечногорском районе", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что по имеющейся информации, пострадал пятилетний мальчик, который находился в торговом центре со своим отцом.