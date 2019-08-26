Трамп: Китай выразил готовность к переговорам

Президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в штате Нью-Гемпшир

Президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в штате Нью-Гемпшир

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай прошлой ночью связывался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров, передает агентство Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай прошлой ночью связывался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров, передает агентство Рейтер

По информации агентства, Трамп поприветствовал готовность Китая к переговорам и назвал это положительным развитием для всего мира. Он отметил, что представители Китая связывались с США два раза и заявили, что хотят заключить соглашение по торговле.

Трамп заявил, что переговоры по данному вопросу начнутся в ближайшее время.

Ранее Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.