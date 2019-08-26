Трамп отказался встретиться с главой МИД Ирана на саммите G7

Воскресный визит Зарифа во Францию стал неожиданностью - буквально в пятницу на прошлой неделе министр иностранных дел Ирана побывал в Париже, где провел переговоры с президентом Макроном, обсудив с ним ситуацию вокруг ядерной сделки и обменявшись предложениями по ее реализации в свете требований Тегерана обеспечить ее эффективность после того, как США вышли из соглашения и ввели против Ирана санкции.