Трамп отказался встретиться с главой МИД Ирана на саммите G7

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что не захотел встречаться с главой иранского МИД Джавадом Зарифом на саммите G7 во французском Биаррице, передает агентство Рейтер.
"Слишком рано", - прокомментировал Трамп возможную встречу.
По словам Трампа, президент Франции Эммануэль Макрон просил его одобрить приезд Зарифа на саммит G7.
Трамп добавил, что хочет видеть Иран сильным государством и не добивается смены власти в Исламской республике.
Воскресный визит Зарифа во Францию стал неожиданностью - буквально в пятницу на прошлой неделе министр иностранных дел Ирана побывал в Париже, где провел переговоры с президентом Макроном, обсудив с ним ситуацию вокруг ядерной сделки и обменявшись предложениями по ее реализации в свете требований Тегерана обеспечить ее эффективность после того, как США вышли из соглашения и ввели против Ирана санкции.