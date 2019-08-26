Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T10:52Z
https://ria.ru/20190826/1557898964.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155787/89/1557878924_0:60:3072:1788_1036x0_80_0_0_9f017467c4bba69876de85d4874d3c13.jpg
РИА Новости

Трамп отказался встретиться с главой МИД Ирана на саммите G7

10:19 26.08.2019 (обновлено: 10:52 26.08.2019)
611
© AFP 2019 / ludovic Marin/ POOLПрезидент США Дональд Трамп в первый день ежегодного саммита G7. 24 августа 2019
Президент США Дональд Трамп в первый день ежегодного саммита G7. 24 августа 2019
© AFP 2019 / ludovic Marin/ POOL
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что не захотел встречаться с главой иранского МИД Джавадом Зарифом на саммите G7 во французском Биаррице, передает агентство Рейтер.
"Слишком рано", - прокомментировал Трамп возможную встречу.
По словам Трампа, президент Франции Эммануэль Макрон просил его одобрить приезд Зарифа на саммит G7.
Трамп добавил, что хочет видеть Иран сильным государством и не добивается смены власти в Исламской республике.
Воскресный визит Зарифа во Францию стал неожиданностью - буквально в пятницу на прошлой неделе министр иностранных дел Ирана побывал в Париже, где провел переговоры с президентом Макроном, обсудив с ним ситуацию вокруг ядерной сделки и обменявшись предложениями по ее реализации в свете требований Тегерана обеспечить ее эффективность после того, как США вышли из соглашения и ввели против Ирана санкции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
23 июля, 20:14РИА Новости
Лавров отметил желание Трампа решить проблему Ирана мирным путем
370007
Обсудить 0
G7Дональд ТрампВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в штате Нью-Гемпшир
Трамп: Китай выразил готовность к переговорам
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 в Биаррице
Трамп прокомментировал возможность присоединения России к G7
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Власти Ирана предупредили Израиль о последствиях агрессии в регионе
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
Трамп рассказал, когда представит политическую часть "сделки века"
Лента
новостей
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Власти Ирана обсудят итоги визита главы МИД в Биарриц
Флаги Ирана
В Иране более 50 человек пострадали в ДТП с автобусом, сообщили СМИ
Президентские выборы в Абхазии
Команда Олега Аршбы признала поражение на выборах президента Абхазии
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
Белый дом рассказал о переговорах Трампа с премьером Австралии на G7
Большой Кремлевский дворец, колокольня Ивана Великого и Водовзводная башня Московского Кремля
В Кремле прокомментировали идею Трампа вернуть Россию в G7
Владимир Путин
Путин является сторонником налаживания отношений с G7, заявил Песков
Президент США Дональд Трамп в кулуарах саммита G7 в Биаррице, юго-запад Франции. 25 августа 2019
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России, сообщили СМИ
Военнослужащий войск специального назначения Вооруженных сил Армении
В Армении возбудили дело из-за срыва тендера на поставку оружия из России
Флаги стран-участниц саммита G7
Эксперт назвал возможный вариант участия России в работе G7
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка очередной батареи С-400 в Турцию начнется во вторник
Президент США Дональд Трамп
Трамп хотел использовать ядерные бомбы для борьбы с ураганами, сообщают СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:47Пользователи Facebook из ряда стран сообщили о сбое в работе соцсети
00:44Пушков прокомментировал слова Порошенко об украинском флаге над Донецком
00:33Эксперты оценили масштаб "кадровой ямы" в России
00:31ГТЛК прорабатывает вывод самолетов МС-21 на экспортные рынки
00:30ГТЛК планирует профинансировать поставку российских Ми-171А2 в Индию
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
Лента новостейМолния