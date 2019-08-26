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РИА Новости
Культура

Актер Петр Мамонов готовится к операции

10:11 26.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоэт и музыкант Петр Мамонов
Поэт и музыкант Петр Мамонов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Поэт и музыкант Петр Мамонов. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российский музыкант и актер Петр Мамонов сообщил в разговоре с РИА Новости в понедельник о том, что готовится к операции.
Ранее на официальной странице Мамонова в соцсети Facebook сообщалось, что музыкант попал в реанимацию с инфарктом в тяжелом состоянии, в результате чего все дальнейшие концерты артиста отменены. Позднее супруга Мамонова сказала РИА Новости, что состояние его стабильное.
"Мне операцию сейчас будут делать, не могу пока говорить", - сказал Мамонов.
Супруга музыканта Ольга также сообщила, что музыканта готовят на данный момент к операции.
"Вот сейчас бегу туда, если меня пустят, конечно. Был же анабиоз, ничего непонятно, суббота с воскресеньем, а сегодня пришли врачи, главврач и его готовят сейчас к операции. Я же вчера с ним разговаривала, правда, мало, буквально десять минут, а после он глаза закрыл", - рассказала собеседница агентства.
Мамонов - основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му", музыкант снялся в фильмах "Такси-Блюз" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль в фильме "Остров" принесла ему множество наград.
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