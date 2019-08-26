Актер Петр Мамонов готовится к операции

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российский музыкант и актер Петр Мамонов сообщил в разговоре с РИА Новости в понедельник о том, что готовится к операции.
Ранее на официальной странице Мамонова в соцсети Facebook сообщалось, что музыкант попал в реанимацию с инфарктом в тяжелом состоянии, в результате чего все дальнейшие концерты артиста отменены. Позднее супруга Мамонова сказала РИА Новости, что состояние его стабильное.
"Мне операцию сейчас будут делать, не могу пока говорить", - сказал Мамонов.
Супруга музыканта Ольга также сообщила, что музыканта готовят на данный момент к операции.
"Вот сейчас бегу туда, если меня пустят, конечно. Был же анабиоз, ничего непонятно, суббота с воскресеньем, а сегодня пришли врачи, главврач и его готовят сейчас к операции. Я же вчера с ним разговаривала, правда, мало, буквально десять минут, а после он глаза закрыл", - рассказала собеседница агентства.
Мамонов - основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му", музыкант снялся в фильмах "Такси-Блюз" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль в фильме "Остров" принесла ему множество наград.