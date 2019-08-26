Актер Петр Мамонов готовится к операции

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российский музыкант и актер Петр Мамонов сообщил в разговоре с РИА Новости в понедельник о том, что готовится к операции.

"Вот сейчас бегу туда, если меня пустят, конечно. Был же анабиоз, ничего непонятно, суббота с воскресеньем, а сегодня пришли врачи, главврач и его готовят сейчас к операции. Я же вчера с ним разговаривала, правда, мало, буквально десять минут, а после он глаза закрыл", - рассказала собеседница агентства.