Затяжные дожди могут обострить паводковую ситуацию в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – РИА Новости. Синоптики прогнозируют новые затяжные дожди и ухудшение паводковой ситуации в Приморье, где тайфун уже вызвал подъемы уровней рек, сообщает Примгидромет.

Прошедший в Приморье тайфун "Кроса" вызвал паводок на реках края. Режим ЧС введен в семи районах региона. Было подтоплено свыше 1,5 тысячи участков и около 500 домов. Сейчас вода ушла из всех подтопленных домов.

По данным синоптиков, в августе количество выпавших осадков на значительной территории края уже составило от 120% до 310% месячной нормы.

"Погода с затяжными дождями сохранится и на предстоящей неделе. Под влиянием активных фронтальных разделов в период 27-31 августа ожидаются дожди, местами сильные с количеством 15-45 миллиметров за 12 часов. Общее количество осадков может дополнительно добавить к сумме выпавших дождей ещё от 40% до 80% месячной нормы", - говорится в сообщении.

Сильные дожди пройдут и на сопредельной территории КНР.