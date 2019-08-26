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РИА Новости

Затяжные дожди могут обострить паводковую ситуацию в Приморье

10:11 26.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае. 17 августа 2019
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. 17 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – РИА Новости. Синоптики прогнозируют новые затяжные дожди и ухудшение паводковой ситуации в Приморье, где тайфун уже вызвал подъемы уровней рек, сообщает Примгидромет.
Прошедший в Приморье тайфун "Кроса" вызвал паводок на реках края. Режим ЧС введен в семи районах региона. Было подтоплено свыше 1,5 тысячи участков и около 500 домов. Сейчас вода ушла из всех подтопленных домов.
По данным синоптиков, в августе количество выпавших осадков на значительной территории края уже составило от 120% до 310% месячной нормы.
"Погода с затяжными дождями сохранится и на предстоящей неделе. Под влиянием активных фронтальных разделов в период 27-31 августа ожидаются дожди, местами сильные с количеством 15-45 миллиметров за 12 часов. Общее количество осадков может дополнительно добавить к сумме выпавших дождей ещё от 40% до 80% месячной нормы", - говорится в сообщении.
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Сильные дожди пройдут и на сопредельной территории КНР.
"Дополнительные дожди будут способствовать увеличению стока и подъёмам уровня воды в реках (Приморья). При значительной интенсивности осадков на отдельных участках рек возможны резкие подъемы уровня воды на 0,3-0,8 метра с... затоплением пойм рек, подтоплением пониженных хозяйственных объектов", - предупреждают синоптики.
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ПриморьеПримгидрометОбщество
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