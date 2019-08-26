Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T13:57Z
https://ria.ru/20190826/1557898645.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152343/90/1523439004_0:138:3151:1910_1036x0_80_0_0_5f24421f2c8767698520627beb410410.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Криптограф из Франции примет обещанный миллион рублей из Москвы

10:09 26.08.2019 (обновлено: 13:57 26.08.2019)
6649
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Московская городская избирательная комиссия. Архивное фото
МОСКВА/ПАРИЖ, 26 авг - РИА Новости. Криптограф из Франции Пьеррик Годри, который ранее нашел уязвимости в системе онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму, заявил РИА Новости, что принимает обещанный выигрыш в 1 миллион рублей. В свою очередь глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщил, что ждет номер счета, чтобы перевести ему деньги.
На этой неделе в столице РФ пройдет четвертый этап тестирования системы электронного голосования с участием жителей тех трех районов, где на выборах 8 сентября пройдет электронное голосование. Ранее Венедиктов сообщил, что хакеры, которые найдут способы взломать систему, получат 2 миллиона рублей. Перед третьим этапом Венедиктов рассказал журналистам, что если по его итогам никому не удастся взломать систему, то за найденные ранее уязвимости французский специалист получит 1 миллион рублей. По его словам, разработчики системы признали замечания Годри сущностными. Другие номинанты на денежную премию будут определены в понедельник, 26 августа.
Табличка на здании Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве.
22 августа, 13:43Выборы в Мосгордуму
Четвертый тест системы онлайн-голосования в Москве проведут 28 августа
"Я получил официальное уведомление о предоставлении мне вознаграждения в 1 миллион рублей, вознаграждения, которое я принял", - сказал Годри.
Венедиктов подтвердил готовность выплатить причитающиеся криптографу средства. По его словам, разработчики системы признали замечания Годри сущностными. "Я жду от него номер банковского счета, чтобы перевести ему 1 миллион рублей", - сказал РИА Новости Венедиктов.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование - это 1 округ (Зеленоград), 10 округ (Северное Лианозово – Бибирево) и 30 округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).
Как рассказали РИА Новости Годри и Венедиктов, рабочая группа электронного штаба, департамент информационных технологий и французский криптограф остаются в контакте, обмениваются мнениями.
Шифрование
15 августа, 22:44РИА Новости
Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования
На прошлой неделе в Москве прошел третий этап тестирования системы электронного голосования, в нем участвовали жители тех трех районов, где на выборах 8 сентября пройдет электронное голосование. По итогам первых двух этапов был выявлен ряд технических недочетов, которые затем были устранены. Говоря об обнаруженных им уязвимостях, Годри отметил, в частности, слишком маленькие ключи шифрования.
"Перед тем, как обнародовать проблему с ключами шифрования, я связался с ответственными людьми. Но поскольку выборы очень близко, я подождал всего несколько дней после моего первого контакта, а затем опубликовал свою статью. В настоящее время я веду переговоры с московским департаментом информационных технологий, чтобы попытаться получить более точную информацию о работе системы", - рассказал французский специалист.
Венедиктов подтвердил, что они контактируют с Годри и обсуждают ряд тем.
"ДИТ и рабочая группа находится в постоянной переписке с Годри, отвечает на его вопросы и просит у него рекомендаций по некоторым темам", - рассказал собеседник агентства.
2723020
Обсудить 2
Выборы в МосгордумуПьеррик ГодриМосгоризбиркомМосковская городская думаАлексей Венедиктов (журналист)ФранцияРоссияОбщество
Рекомендуем
Актер Игорь Верник с сыном Григорием
Верник объяснил фото сына, сморкающегося в пятитысячную купюру
РИА
Новости
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Влюбленные держатся за руки
В США молодожены погибли в ДТП спустя несколько минут после свадьбы
Моторвагонное депо Крюково
В Чечне забросали камнями поезд Петербург — Махачкала
Лента
новостей
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали массовое увольнение хирургов на Урале
Актрисы Лина Хиди и Гвендолин Кристи
"Финал, который все заслужили": Серсея показала, как отдыхает с Бриенной
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Париже накануне саммита G7
Макрон выходит на тропу войны: под ударом Бразилия, Россия и США
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл объяснил, зачем нужно подставлять после удара другую щеку
Самолет CASA C-101
Момент крушения самолета ВВС Испании в Средиземном море попал на видео
Девушки на ВДНХ
Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
Алиша Кеннен
В США мать лишилась ноги и пальцев из-за заболевших ангиной детей
Ядерный взрыв
В Литве предсказали "ядерную гибель"
Автозаправочная станция
Росстат отметил снижение цен производителей на бензин
Глава Ленинского сельского поселения Николаевского района Волгоградской области Алексей Новиков
В Волгоградской области чиновник провалился в скотомогильник и погиб
Подготовка оборудования к противошоковой терапии в отделение реанимации-анестезиологии в городской больнице имени Архиепископа Луки в Тамбове
В ставропольском минздраве прокомментировали смерть роженицы во время родов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:47Пользователи Facebook из ряда стран сообщили о сбое в работе соцсети
00:44Пушков прокомментировал слова Порошенко об украинском флаге над Донецком
00:33Эксперты оценили масштаб "кадровой ямы" в России
00:31ГТЛК прорабатывает вывод самолетов МС-21 на экспортные рынки
00:30ГТЛК планирует профинансировать поставку российских Ми-171А2 в Индию
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
Лента новостейМолния