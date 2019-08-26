Криптограф из Франции примет обещанный миллион рублей из Москвы

МОСКВА/ПАРИЖ, 26 авг - РИА Новости. Криптограф из Франции Пьеррик Годри, который ранее нашел уязвимости в системе онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму, заявил РИА Новости, что принимает обещанный выигрыш в 1 миллион рублей. В свою очередь глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщил, что ждет номер счета, чтобы перевести ему деньги.

На этой неделе в столице РФ пройдет четвертый этап тестирования системы электронного голосования с участием жителей тех трех районов, где на выборах 8 сентября пройдет электронное голосование. Ранее Венедиктов сообщил, что хакеры, которые найдут способы взломать систему, получат 2 миллиона рублей. Перед третьим этапом Венедиктов рассказал журналистам, что если по его итогам никому не удастся взломать систему, то за найденные ранее уязвимости французский специалист получит 1 миллион рублей. По его словам, разработчики системы признали замечания Годри сущностными. Другие номинанты на денежную премию будут определены в понедельник, 26 августа.

"Я получил официальное уведомление о предоставлении мне вознаграждения в 1 миллион рублей, вознаграждения, которое я принял", - сказал Годри.

Венедиктов подтвердил готовность выплатить причитающиеся криптографу средства. По его словам, разработчики системы признали замечания Годри сущностными. "Я жду от него номер банковского счета, чтобы перевести ему 1 миллион рублей", - сказал РИА Новости Венедиктов.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование - это 1 округ (Зеленоград), 10 округ (Северное Лианозово – Бибирево) и 30 округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).

Как рассказали РИА Новости Годри и Венедиктов, рабочая группа электронного штаба, департамент информационных технологий и французский криптограф остаются в контакте, обмениваются мнениями.

На прошлой неделе в Москве прошел третий этап тестирования системы электронного голосования, в нем участвовали жители тех трех районов, где на выборах 8 сентября пройдет электронное голосование. По итогам первых двух этапов был выявлен ряд технических недочетов, которые затем были устранены. Говоря об обнаруженных им уязвимостях, Годри отметил, в частности, слишком маленькие ключи шифрования.

"Перед тем, как обнародовать проблему с ключами шифрования, я связался с ответственными людьми. Но поскольку выборы очень близко, я подождал всего несколько дней после моего первого контакта, а затем опубликовал свою статью. В настоящее время я веду переговоры с московским департаментом информационных технологий, чтобы попытаться получить более точную информацию о работе системы", - рассказал французский специалист.

Венедиктов подтвердил, что они контактируют с Годри и обсуждают ряд тем.