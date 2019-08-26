В московских школах появятся дополнительные IT-классы

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Дополнительные IT-классы появятся в московских школах, тестирование среди школьников пройдет в понедельник в школах-кандидатах на вступление в проект "ИТ-класс в московской школе", сообщается на сайте мэра Москвы.

Тестирование абитуриентов при поступлении в IT-классы московских школ завершилось в июне, классы были укомплектованы. Во вступительных испытаниях приняли участие 3,3 тысячи школьников, во второй этап прошли 2,1 тысячи. По итогам тестирования 25 июня сформировался список учащихся, рекомендованных к зачислению в классы.

"В связи с большим интересом учащихся формируется новый список школ - кандидатов на вступление в проект. Для того, чтобы быть зачисленными в ИТ-класс, ребятам нужно принять участие в тестировании... Выпускники девятых классов, которые учатся в школах - кандидатах в участники проекта "ИТ-класс в московской школе", 26 августа смогут пройти онлайн-тестирование. Оно начнется в 11.00, а завершится в 14.00", - говорится в сообщении.

Партнерами проекта являются ведущие отечественные IT-компании, Национальный исследовательский институт "Высшая школа экономики", Технический университет имени Николая Баумана и другие.