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РИА Новости

В московских школах появятся дополнительные IT-классы

09:56 26.08.2019
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© РИА Новости / Виталий АньковШкольник за компьютером
Школьник за компьютером
© РИА Новости / Виталий Аньков
Школьник за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Дополнительные IT-классы появятся в московских школах, тестирование среди школьников пройдет в понедельник в школах-кандидатах на вступление в проект "ИТ-класс в московской школе", сообщается на сайте мэра Москвы.
Тестирование абитуриентов при поступлении в IT-классы московских школ завершилось в июне, классы были укомплектованы. Во вступительных испытаниях приняли участие 3,3 тысячи школьников, во второй этап прошли 2,1 тысячи. По итогам тестирования 25 июня сформировался список учащихся, рекомендованных к зачислению в классы.
"В связи с большим интересом учащихся формируется новый список школ - кандидатов на вступление в проект. Для того, чтобы быть зачисленными в ИТ-класс, ребятам нужно принять участие в тестировании... Выпускники девятых классов, которые учатся в школах - кандидатах в участники проекта "ИТ-класс в московской школе", 26 августа смогут пройти онлайн-тестирование. Оно начнется в 11.00, а завершится в 14.00", - говорится в сообщении.
Партнерами проекта являются ведущие отечественные IT-компании, Национальный исследовательский институт "Высшая школа экономики", Технический университет имени Николая Баумана и другие.
Мужчина сидит за компьютером
Вчера, 09:08РИА Новости
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В феврале мэр Москвы Сергей Собянин поручил создать в столичных школах специализированные классы по обучению информационным технологиям – IT-классы. Он заявил, что в ближайшие год-два появятся около 30 таких классов. Отмечалось, что первые IT-классы откроются к сентябрю 2019 года.
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