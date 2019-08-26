Власти Ирана обсудят итоги визита главы МИД в Биарриц

ТЕГЕРАН, 26 авг – РИА Новости. Власти Ирана обсудят в понедельник итоги визита главы МИД страны Мохаммада Джавада Зарифа в Биарриц, где он провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил президент Ирана Хасан Роухани.

"Сегодня после этого заседания мы проведем консультации, дискуссию с соответствующими официальными лицами", - сказал Роухани в ходе выступления по развитию сельской инфраструктуры, говоря о череде визитов Зарифа во Францию.

В воскресенье глава МИД Ирана неожиданно прибыл во французский Биарриц, где на полях саммита G7 провел переговоры с французским коллегой Жан-Ивом ле Дрианом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Большой ажиотаж был вызван тем, что буквально двумя днями ранее Зариф уже проводил переговоры с французскими властями в Париже, обсудив с ними ядерную сделку.

Кроме того, в Биаррице находился президент США Дональд Трамп, который неоднократно заявлял о том, что хочет другого соглашения с Ираном, однако власти Ирана подчеркивали, что не пойдут на пересмотр ядерной сделки, а МИД Ирана, объявив о воскресном прибытии Зарифа во Францию, сразу исключил встречи главы ведомства с американскими представителями.

В последние несколько месяцев Иран и Франция поддерживают активный политический диалог, в частности, состоялись визиты советника французского президента в Тегеран, а также ряд телефонных разговоров между президентами двух стран, в ходе которых акцент делался на ситуации вокруг ядерной сделки в свете сокращения Тегераном выполняемых обязательств по ней.