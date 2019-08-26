Богатейшие люди мира за день потеряли 14 миллиардов долларов

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Десять самых богатых людей планеты 23 августа потеряли более 14 миллиардов долларов из-за падения мировых бирж и обострения торгового конфликта США и Китая.

Исследование РИА Новости сделано на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Так, самые значительные потери понес глава компании Amazon Джефф Безос, богатейший человек в мире: его состояние сократилось на 3,25 миллиарда долларов за день.

Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга, основателя Microsoft Билла Гейтса, соучредителей холдинговой компании Google — Alphabet Inc. — Ларри Пейджа и Сергея Брина, сооснователя Oracle Ларри Эллисона (Larry Ellison), главы инвестиционной фирмы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сократилось на сумму от 1,3 до 1,8 миллиарда долларов.

Между тем российские миллиардеры, входящие в индекс BBI, за один день в общем потеряли порядка двух миллиардов долларов: в частности, самые большие потери были у совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова (384 миллиона долларов) и совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона (300 миллионов долларов)

Однако были и те, кому удалось увеличить состояние. Так, главный бенефициар НЛМК Владимир Лисин за день заработал 137 миллионов долларов, а бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко — 128 миллионов.

Конфликт Китая и США

Китай и США уже год пытаются урегулировать торгово-экономический конфликт, начавшийся в июле прошлого года, когда в силу вступили первые повышенные таможенные пошлины между двумя государствами.

Двадцать третьего августа Пекин объявил о введении дополнительных пошлин в размере десять процентов и пять процентов на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Это стало ответом на решение Вашингтона ввести пошлины в десять процентов на китайские товары объемом 300 миллиардов долларов.

В связи с этим американские биржи упали на 2,5-3 процента, падение на европейских фондовых рынках составило в среднем один процент.