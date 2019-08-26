Актер Петр Мамонов рассказал о своем состоянии после инфаркта

"Вот сейчас бегу туда, если меня пустят, конечно. Был же анабиоз, ничего непонятно, суббота с воскресеньем, а сегодня пришли врачи, главврач, и его готовят сейчас к операции. Я же вчера с ним разговаривала, правда, мало, буквально десять минут, а после он глаза закрыл", — добавила она.