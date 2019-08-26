Актер Петр Мамонов рассказал о своем состоянии после инфаркта

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Музыкант и актер Петр Мамонов после госпитализации с инфарктом чувствует себя лучше, но пока остается в больнице.
Ранее на официальной странице Мамонова в соцсети Facebook появилось сообщение о том, что музыкант попал в реанимацию.
"Будем лечиться. Ничего очень страшного нет", — сказал Мамонов телеканалу "360", добавив, что пережитый им инфаркт "не очень обширный".
В беседе с РИА Новости Мамонов рассказал, что готовится к операции. Информацию подтвердила его супруга Ольга Мамонова.
"Вот сейчас бегу туда, если меня пустят, конечно. Был же анабиоз, ничего непонятно, суббота с воскресеньем, а сегодня пришли врачи, главврач, и его готовят сейчас к операции. Я же вчера с ним разговаривала, правда, мало, буквально десять минут, а после он глаза закрыл", — добавила она.
Петр Мамонов — основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му".
Помимо этого, музыкант известен своими ролями в кино: он снялся в таких фильмах, как "Такси-блюз" и "Остров" Павла Лунгина.
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