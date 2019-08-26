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РИА Новости
Культура

Участники "Таврида — АРТ" создали послания для творческого сообщества

09:49 26.08.2019 (обновлено: 11:48 26.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкУчастники АРТ-шествия в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ"
Участники АРТ-шествия в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида - АРТ
© РИА Новости / Михаил Патлис
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СУДАК, 26 авг – РИА Новости. Участники первого в России фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ", проходившего в Капсельской бухте на юго-восточном побережье Крыма, создали арт-манифесты – послания творческому сообществу всего мира, сформулированные в разных художественных формах, сообщают организаторы фестиваля.
Послания были озвучены в рамках масштабного арт-шествия, в котором приняли участие более 4 тысяч молодых деятелей культуры и искусств из 85 регионов России.
Посетительница на концерте Нашествие в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
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Фестиваль "Таврида — АРТ" посетили более 45 тысяч зрителей
"Участники восьми арт-кварталов фестиваля озвучили свои арт-манифесты, над которыми работали в течение всего фестиваля. Арт-манифест - это послания, сообщения жителей арт-квартала своему творческому сообществу, стране и всему миру, сформулированные в разных художественных формах", - говорится в сообщении.
В частности, участники арт-кварталов "Таврида Музыка" и "КВН" представили свои песни, арт-квартала "Таврида АРТ" - показали представление о художниках XXI века, "Тавриды Лайф" - сняли мотивирующий короткометражный фильм, "Тавриды Народная" - выразили "искусство вечности" в своих песнях "Шел я яром" и "Как у нас было на Святой Руси", а арт-манифестом квартала "Таврида Танцы" стал массовый танец под ремикс "Калинки-Малинки".
"Арт-манифестом культурных волонтеров стала иммерсивная театрально-хореографическая постановка, мотивирующая людей быть неравнодушными. "Эпоха метамодернизма. В искусстве было все, кроме нас" – с такой с театральной постановкой, призванной вдохновлять и объединять всех творческих людей, выступил арт-квартал "Таврида Кино&Театр", - отметили организаторы.
"Таврида-АРТ" - это часть арт-кластера "Таврида", в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида". Фестиваль творческой молодежи проходит 20-26 августа в районе Судака. Ядром фестиваля стали восемь арт-кварталов – творческих пространств под открытым небом, посвященных различным направлениям культуры и искусств.
Парусник Херсонес под алыми парусами в бухте Капсель на юго-восточном побережье Крыма, где проходит фестиваль творческих сообществ Таврида-Арт
25 августа, 17:05РИА Новости
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КультураФестиваль "Таврида — АРТ"КрымРоссия
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