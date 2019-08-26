Экс-министр обороны Израиля сбрил усы, чтобы стать понятнее электорату

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 авг - РИА Новости. Бывший министр обороны Израиля и лидер старейшей в стране партии "Авода" Амир Перец изумил соотечественников, сбрив усы, которые проносил почти полвека.

Представ с телеэкранов в новом образе, политик объяснил свой поступок тем, что хочет, чтобы за три остающиеся до выборов недели электорат мог "по губам" считывать его программные посылы.

"После 47 лет я сбрил усы, потому что, по-видимому, они мешали некоторым видеть мои губы и слышать, что я говорю", - написал Перец в социальной сети Facebook

Избавившись от растительности над верхней губой, вожак лейбористов первым делом опроверг слухи о планах поддержать премьер-министра Биньямина Нетаньяху и войти в правительство, которое лидер израильских правых собирается сформировать по итогам парламентских выборов, назначенных на 17 сентября.

"Читайте по губам... мы не будем сидеть с Биби Нетаньяху в одном правительстве. Точка. Ни при каких обстоятельствах, ни за какую цену", - сказал Перец.

Он рассказал, что в 2002 году уже триммировал усы по просьбе местного общества глухих.

🇮🇱 — The Head of the Israel Labour Party like you have never seen before: MK Amir Peretz appeared ok channel 12 earlier with no mustache, after many many years of having one. His first comment was “read my lips” pic.twitter.com/joq8W5Y4C0 — BELAAZ (@TheBelaaz) August 25, 2019

"Авода", которая идет на выборы в тандеме с небольшим политическим движением "Гешер", считается старейшей партией страны. Под ее руководством был создан Израиль и прошли первые три десятилетия его истории. В последний раз статус правящей "Авода" утратила еще в 2001 году и с тех пор либо работает в оппозиции, либо выступает коалиционным партнером новых правителей еврейского государства.

Перец возглавил "Аводу" после неудачи апрельских выборов, на которых лейбористы получили шесть депутатских мандатов, показав рекордно низкий результат за всю свою историю.

Бывший профсоюзный лидер с южной периферии, он в 2005-2007 годах уже руководил партией и занимал пост министра обороны. При нем случилась Вторая ливанская война против движения "Хезболлах", которую израильтяне считают не самой успешной из своих кампаний из-за непривычно высоких потерь и несоответствия результатов заявлявшимся целям. В активе Переца - решение о разработке системы ПРО "Железный купол", которая уже перехватила тысячи палестинских ракет, во многом лишив боевиков в секторе Газа их главного козыря и обезопасив от обстрелов гражданское население.