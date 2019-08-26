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РИА Новости

Экс-министр обороны Израиля сбрил усы, чтобы стать понятнее электорату

09:45 26.08.2019
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© AFP 2019 / Kevin Frayer/PoolМинистр обороны Израиля Амир Перец
Министр обороны Израиля Амир Перец
© AFP 2019 / Kevin Frayer/Pool
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 авг - РИА Новости. Бывший министр обороны Израиля и лидер старейшей в стране партии "Авода" Амир Перец изумил соотечественников, сбрив усы, которые проносил почти полвека.
Представ с телеэкранов в новом образе, политик объяснил свой поступок тем, что хочет, чтобы за три остающиеся до выборов недели электорат мог "по губам" считывать его программные посылы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
21 июня 2014, 15:24РИА Новости
Пресс-секретарь Путина сбрил усыДмитрий Песков проиграл спор дочери и сбрил свои знаменитые усы. Фотографии "обновленного" пресс-секретаря президента РФ появились в социальных сетях.
"После 47 лет я сбрил усы, потому что, по-видимому, они мешали некоторым видеть мои губы и слышать, что я говорю", - написал Перец в социальной сети Facebook.
Избавившись от растительности над верхней губой, вожак лейбористов первым делом опроверг слухи о планах поддержать премьер-министра Биньямина Нетаньяху и войти в правительство, которое лидер израильских правых собирается сформировать по итогам парламентских выборов, назначенных на 17 сентября.
"Читайте по губам... мы не будем сидеть с Биби Нетаньяху в одном правительстве. Точка. Ни при каких обстоятельствах, ни за какую цену", - сказал Перец.
Он рассказал, что в 2002 году уже триммировал усы по просьбе местного общества глухих.
"Авода", которая идет на выборы в тандеме с небольшим политическим движением "Гешер", считается старейшей партией страны. Под ее руководством был создан Израиль и прошли первые три десятилетия его истории. В последний раз статус правящей "Авода" утратила еще в 2001 году и с тех пор либо работает в оппозиции, либо выступает коалиционным партнером новых правителей еврейского государства.
Перец возглавил "Аводу" после неудачи апрельских выборов, на которых лейбористы получили шесть депутатских мандатов, показав рекордно низкий результат за всю свою историю.
Бывший профсоюзный лидер с южной периферии, он в 2005-2007 годах уже руководил партией и занимал пост министра обороны. При нем случилась Вторая ливанская война против движения "Хезболлах", которую израильтяне считают не самой успешной из своих кампаний из-за непривычно высоких потерь и несоответствия результатов заявлявшимся целям. В активе Переца - решение о разработке системы ПРО "Железный купол", которая уже перехватила тысячи палестинских ракет, во многом лишив боевиков в секторе Газа их главного козыря и обезопасив от обстрелов гражданское население.
Предстоящие парламентские выборы, уже вторые за год, были назначены после того, как Нетаньяху не удалось сформировать правящую коалицию и кабинет, который бы на нее опирался.
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Амир ПерецБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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