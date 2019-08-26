Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В воскресенье в ДНР сообщили о трех нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило восемь раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике 12 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, а также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.