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РИА Новости

Сотрудники калининградского зоопарка прооперировали мандрила Мумбу

09:36 26.08.2019
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© РИА Новости / Евгения РимкоДиректор Калининградского зоопарка Светлана Соколова
Директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова
© РИА Новости / Евгения Римко
Директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 26 авг - РИА Новости. Сотрудники калининградского зоопарка провели операцию на ротовой полости пятилетнему самцу мандрила по кличке Мумба, сообщила журналистам пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.
"Во время внешнего осмотра в ротовой полости животного обнаружили наросты. Было принято решение обездвижить мандрила и провести более тщательное обследование. По результатам животному поставили диагноз – папилломатоз (доброкачественные опухолевидные образования на коже). Наросты удалили хирургическим способом. Участие в операции принимали ветеринарный врач и зооспециалисты зоопарка", - рассказала Михайлова.
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Она отметила, что папилломатоз проявляется как у людей на коже, на слизистых оболочках полости носа, околоносовых пазух, глотки, голосовых связок, рта, так и у многих животных. По словам Михайловой, мандрил благополучно вышел из наркоза, никаких проблем с аппетитом и физическим состоянием животного специалисты не зафиксировали.
"Биоматериалы, изъятые во время операции, переданы на гистологическое исследование в лабораторию. На основании результатов ветеринарные врачи примут решение о тактике дальнейшего лечения", - добавила пресс-секретарь.
Пятилетний самец мандрила по кличке Мумба прибыл в Калининградский зоопарк в рамках программы по сохранению и размножению редких видов из Московского зоопарка в 2014 году. Чуть раньше из зоопарка Новосибирска прибыла самка мандрила по кличке Вика. Мандрилы занесены в международную Красную книгу со статусом "уязвимый вид".
Калининградский зоопарк располагается на территории бывшего зоосада Кёнигсберга (довоенное название Калининграда), основанного немецким предпринимателем Германом Клаассом в 1896 году. Коллекция зоопарка насчитывает почти 2 тысячи особей 300 видов животных, половина из которых внесена в международную Красную книгу.
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