Сотрудники калининградского зоопарка прооперировали мандрила Мумбу

КАЛИНИНГРАД, 26 авг - РИА Новости. Сотрудники калининградского зоопарка провели операцию на ротовой полости пятилетнему самцу мандрила по кличке Мумба, сообщила журналистам пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.

"Во время внешнего осмотра в ротовой полости животного обнаружили наросты. Было принято решение обездвижить мандрила и провести более тщательное обследование. По результатам животному поставили диагноз – папилломатоз (доброкачественные опухолевидные образования на коже). Наросты удалили хирургическим способом. Участие в операции принимали ветеринарный врач и зооспециалисты зоопарка", - рассказала Михайлова.

Она отметила, что папилломатоз проявляется как у людей на коже, на слизистых оболочках полости носа, околоносовых пазух, глотки, голосовых связок, рта, так и у многих животных. По словам Михайловой, мандрил благополучно вышел из наркоза, никаких проблем с аппетитом и физическим состоянием животного специалисты не зафиксировали.

"Биоматериалы, изъятые во время операции, переданы на гистологическое исследование в лабораторию. На основании результатов ветеринарные врачи примут решение о тактике дальнейшего лечения", - добавила пресс-секретарь.

Пятилетний самец мандрила по кличке Мумба прибыл в Калининградский зоопарк в рамках программы по сохранению и размножению редких видов из Московского зоопарка в 2014 году. Чуть раньше из зоопарка Новосибирска прибыла самка мандрила по кличке Вика. Мандрилы занесены в международную Красную книгу со статусом "уязвимый вид".