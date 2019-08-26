В Челябинской области в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в городе Сатка Челябинской области, сообщили в ГИБДД РФ.
"Водитель автомобиля ВАЗ-2121 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом ГАЗ Next (следовал по городскому маршруту №24, перевозил 8 пассажиров)", - рассказал собеседник агентства.
В результате ДТП шесть пассажиров автобуса, а также водитель и пассажир легкового автомобиля пострадали и были госпитализированы. После оказания медпомощи их отпустили на амбулаторное лечение.
25 августа, 23:13РИА НовостиВ Саратовской области два человека погибли в ДТП