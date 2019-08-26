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РИА Новости

В Челябинской области в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

09:36 26.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в городе Сатка Челябинской области, сообщили в ГИБДД РФ.
"Водитель автомобиля ВАЗ-2121 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом ГАЗ Next (следовал по городскому маршруту №24, перевозил 8 пассажиров)", - рассказал собеседник агентства.
В результате ДТП шесть пассажиров автобуса, а также водитель и пассажир легкового автомобиля пострадали и были госпитализированы. После оказания медпомощи их отпустили на амбулаторное лечение.
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