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РИА Новости

Росгвардейцы нашли и вернули иностранцу на ЧМ WorldSkills Kazan кошелек

09:29 26.08.2019 (обновлено: 09:45 26.08.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчастник соревнований в компетенции "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей" мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills 2019 в Казани
Участник соревнований в компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills 2019 в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Участник соревнований в компетенции "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей" мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills 2019 в Казани. Архивное фото
КАЗАНЬ, 26 авг - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии при патрулировании территории возле стадиона "Казань Арена", где проходила церемония открытия чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, нашли потерянный иностранцем кошелек с деньгами и билетами на самолёт и вернули его владельцу, сообщает управление Росгвардии по Татарстану.
"Во время патрулирования территории войсковой наряд специального моторизованного полка Росгвардии в составе начальника патруля сержанта Карима Магомедова, патрульного рядового Александра Халилова в районе гостевой автопарковки стадиона "Казань Арена" обнаружили на земле около одной из автомашин кошелек. При этом никто из окружающих граждан не проявлял беспокойства по поводу какой-либо потери. В портмоне был билет на самолет и деньги", - говорится в сообщении.
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Росгвардейцы передали находку сотрудникам полиции на объединенный пункт безопасности. В ходе осмотра и соответствующего оформления найденного выяснилось, что в кошельке находились банкноты в разной валюте на сумму около 200 тысяч рублей. Совместно с полицейскими и дирекцией чемпионата владелец пропажи был установлен, и ему вернули утерянные вещи. Как оказалось, мужчина выронил портмоне, когда выходил из машины и даже не заметил пропажу, так как спешил на церемонию открытия чемпионата.
Через некоторое время тот же наряд во время несения службы у стадиона "Казань Арена" обнаружил смартфон iPhone 6, который также был передан полицейским на объединенный пункт безопасности.
Мировой чемпионат WorldSkills 2019 проходит 22-27 августа. Участниками чемпионата в Казани стали порядка 1,3 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) из 63 стран. Лучших определят в 56 компетенциях. Основной площадкой соревнований стал международный выставочный центр "Казань Экспо". В общей сложности ожидается, что мероприятия чемпионата WorldSkills Kazan 2019 посетят более 200 тысяч человек.
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