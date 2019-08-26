Росгвардейцы нашли и вернули иностранцу на ЧМ WorldSkills Kazan кошелек

Участник соревнований в компетенции "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей" мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills 2019 в Казани. Архивное фото

Участник соревнований в компетенции "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей" мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills 2019 в Казани

КАЗАНЬ, 26 авг - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии при патрулировании территории возле стадиона "Казань Арена", где проходила церемония открытия чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, нашли потерянный иностранцем кошелек с деньгами и билетами на самолёт и вернули его владельцу, сообщает управление Росгвардии по Татарстану.

"Во время патрулирования территории войсковой наряд специального моторизованного полка Росгвардии в составе начальника патруля сержанта Карима Магомедова, патрульного рядового Александра Халилова в районе гостевой автопарковки стадиона "Казань Арена" обнаружили на земле около одной из автомашин кошелек. При этом никто из окружающих граждан не проявлял беспокойства по поводу какой-либо потери. В портмоне был билет на самолет и деньги", - говорится в сообщении.

Росгвардейцы передали находку сотрудникам полиции на объединенный пункт безопасности. В ходе осмотра и соответствующего оформления найденного выяснилось, что в кошельке находились банкноты в разной валюте на сумму около 200 тысяч рублей. Совместно с полицейскими и дирекцией чемпионата владелец пропажи был установлен, и ему вернули утерянные вещи. Как оказалось, мужчина выронил портмоне, когда выходил из машины и даже не заметил пропажу, так как спешил на церемонию открытия чемпионата.

Через некоторое время тот же наряд во время несения службы у стадиона "Казань Арена" обнаружил смартфон iPhone 6, который также был передан полицейским на объединенный пункт безопасности.