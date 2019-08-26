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РИА Новости

Команда Олега Аршбы признала поражение на выборах президента Абхазии

09:27 26.08.2019 (обновлено: 10:42 26.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы в Абхазии
Президентские выборы в Абхазии
© РИА Новости / Илья Питалев
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СУХУМ, 26 авг — РИА Новости. Команда кандидата в президенты Абхазии Олега Аршбы признала выход во второй тур оппозиционера Алхаса Квицинии.
"Где-то на 97 голосов нас опережает команда Алхаса Квицинии. Мы приняли это как объективную данность", — сообщил РИА Новости кандидат в вице-президенты Олег Барциц, который шел в тандеме с Аршбой.
По его словам, их штаб уже поздравил соперника и пожелал ему удачи.
Барциц отметил, что в ближайшее время может состояться встреча двух офисов.
По предвариетльным данным, во второй тур также выходит действующий президент республики Рауль Хаджимба.
В Абхазии в воскресение прошли выборы президента. ЦИК республики признал их состоявшимися, поскольку преодолен рубеж явки в 50%. По данным на момент закрытия участков, она составила более 56%. Официальные итоги ожидаются в полдень.
Президентские выборы в Абхазии
Вчера, 09:08Радио
"Делать выводы неуместно". Абхазии предстоит второй тур выборов
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Президентские выборы в АбхазииАлхас КвицинияОлег АршбаЦИК АбхазииАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
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