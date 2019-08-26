Команда Олега Аршбы признала поражение на выборах президента Абхазии

СУХУМ, 26 авг — РИА Новости. Команда кандидата в президенты Абхазии Олега Аршбы признала выход во второй тур оппозиционера Алхаса Квицинии.

"Где-то на 97 голосов нас опережает команда Алхаса Квицинии. Мы приняли это как объективную данность", — сообщил РИА Новости кандидат в вице-президенты Олег Барциц, который шел в тандеме с Аршбой.

По его словам, их штаб уже поздравил соперника и пожелал ему удачи.

Барциц отметил, что в ближайшее время может состояться встреча двух офисов.

По предвариетльным данным, во второй тур также выходит действующий президент республики Рауль Хаджимба.