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РИА Новости

S7 Group объединит авиакомпании "Сибирь" и "Глобус"

09:24 26.08.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. S7 Group объединит авиакомпании "Сибирь" и "Глобус", сообщила РИА Новости представитель компании.
"Да", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, может ли она подтвердить объединение компаний.
Газета "Ведомости" в понедельник сообщила, что слияние компаний произойдет не в форме объединения юридических лиц, а путем перевода парка: все самолеты "Глобуса" будут переведены в сертификат эксплуатанта "Сибири", также в "Сибирь" перейдут сотрудники. Как ожидается, к середине декабря процесс слияния будет полностью завершен.
Газета отмечает, что "Сибирь" эксплуатирует 61 среднемагистральный Airbus 319/320/321 и 17 региональных Embraer Е-170. У "Глобуса" 23 среднемагистральных Boeing 737.
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