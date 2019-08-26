У Кремля нет позиции по идее сбора подписей для одномандатников в Москве

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал идею зампреда Мосгордумы Андрея Метельского о том, что все кандидаты-одномандатники в Москве должны собирать для регистрации подписи, инициативой партийного отделения, у Кремля нет позиции по этому вопросу.

Ранее Метельский высказал идею о том, что все кандидаты, идущие на выборы по одномандатным округам, должны собирать для регистрации подписи избирателей. По его мнению, сбор подписей нужен, чтобы москвичи узнавали больше о депутатах независимо от их партийной принадлежности. "Кандидаты покажут, как их поддерживают избиратели. Если не могут собрать подписи – это доказательство, что поддержки нет", - сказал Метельский "Ведомостям".

Он уточнил, что московские депутаты-единороссы обратятся с этой идеей в Госдуму после выборов в Мосгордуму. "Распространять ли это на всю страну и на выборы в Госдуму, пусть решит Госдума", - добавил он.

"Какой-либо позиции (у Кремля) по этому вопросу нет. Это инициатива партийного отделения, пока сказать нечего", - цитирует Пескова газета "Ведомости"