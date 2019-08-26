В ДНР обвинили ВСУ в минометном обстреле окраин Горловки

ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник обстреляли из минометов окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня с 06.20 до 8.40 (совпадает с мск - ред.) были зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Гольмовский (окраина Горловки - ред.). За указанный период было выпущено 13 мин калибром 120 и 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживали около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.