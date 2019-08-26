В Якутии продолжается спад воды в реке Лена, флот работает в штатном режиме

ЯКУТСК, 26 авг – РИА Новости. Спад воды в реке Лена в Якутии продолжается, но флот работает в штатном режиме, план навигационного завоза грузов в республике выполнен на 62,9%, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

С первых дней августа на реках Лена и Яна отмечается сильное обмеление, из-за которого в регионе действует ограничение движения судов.

В тяжелейших условиях лесных пожаров и мелководья судоэкипажи Ленского объединенного речного пароходства продолжают навигационную перевозку жизнеобеспечивающих грузов Якутии.

"Несмотря на низкие уровни воды, завоз грузов для отдаленных районов республики не останавливается. Спад воды на реках все еще продолжается, однако, там, где это возможно, флот работает в штатном режиме. План завоза грузов для нужд жизнеобеспечения республики выполнен на 62,9 %. С начала навигации при плане 1 245,1 тысячи тонн предприятиями водного транспорта доставлено 782,7 тысячи тонн и отгружено на суда 905,4 тысячи тонн", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что сейчас на реке Лена ограничение по осадке судов действует от города Усть-Кут до острова Столбы, на реке Яна - от поселка Усть-Куйга до Нижнеянска.

"Здесь флот пока простаивает, ожидая увеличения уровня воды. Для улучшения ситуации на реках Якутии проводятся дноуглубительные работы", - добавили в минтрансе.

На арктических реках в период навигации планируется доставка 338,5 тысячи тонн грузов, из них отгружено 263,3 тысячи тонн (78% от плана) и доставлено 165,9 тысячи тонн (49% от плана).

"На реках Индигирка и Колыма спада уровня воды не наблюдается, глубины выше гарантированных отметок", - информирует пресс-служба.

В свою очередь, согласно обзору водных объектов Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, понижение уровней воды с различной интенсивностью преобладает на реках Яна, Индигирка и Колыма. На Лене ситуация обнадеживающая.