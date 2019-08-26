В шести регионах ЮВО начались масштабные учения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг – РИА Новости. Масштабные двусторонние командно-штабные учения, в которых будут задействованы 8,2 тысячи военнослужащих, стартовали на территории Южного военного округа, сообщил журналистам представитель пресс-службы ЮВО.

"В войсках Южного военного округа под общим руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова стартовало двустороннее командно-штабное учение с соединениями и воинскими частями 8-й , 49-й и 58-й общевойсковых армий, армии ВВС и ПВО, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии", - сказал он.

Учения пройдут на 12 полигонах военного округа, в том числе общевойсковых, морских и авиационных, расположенных на территории Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского краев и Республики Крым.

В розыгрыше тактических эпизодов примут участие 8,2 тысячи военнослужащих, будет задействовано более 2,5 тысячи единиц военной техники, в том числе около 30 самолетов и более 60 вертолетов, свыше 100 танков, корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии.