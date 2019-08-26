Россияне плохо информированы о новых технологиях, показал опрос

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более половины россиян считают себя плохо информированными о современных технологиях, а каждый пятый и вовсе не интересуется новостями по этой теме, следует из исследования аналитического центра НАФИ и АНО "Цифровая экономика", посвященного отношению россиян к внедрению новых технологий в повседневную жизнь.

"По результатам опроса в мае 2019 года, 60% россиян считают себя плохо информированными о современных технологиях. Почти половина опрошенных (44%) редко обращают внимание на новости из мира высоких технологий, а каждый пятый (21%) совсем не интересуется сообщениями по этой теме", - говорится в сообщении. Исследование основано на данных опроса 1600 человек в 150 населенных пунктах в 50 регионах РФ. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет.

Так, значительное число опрошенных относятся к внедрению новых технологий с опасением: 37% россиян испытывают тревогу, когда сталкиваются с технологиями, 38% - чувствуют беспокойство из-за активного внедрения новых технологий в повседневную жизнь. У каждого пятого россиянина (22%) был неудачный опыт использования современных гаджетов. Около 30% опрошенных считают, что технологии не дают никаких новых знаний и возможностей, а 35% - что они представляют опасность в долгосрочной перспективе. Такие ответы чаще всего давали женщины, люди старше 60 лет, безработные, сельские жители, а также люди с низким уровнем дохода.

В то же время более половины россиян сказали, что им нравится быть в курсе современных технологий (54%) и тестировать новые технические устройства или программы (53%). Около 56% опрошенных хотели бы начать или продолжить учиться использованию современных технологий. Большая часть россиян считают, что развитие инноваций позволит решить многие проблемы российского общества (60%) и сделает жизнь проще и удобнее (74%). Оптимистично о внедрении новых технологий чаще высказывались россияне в возрасте 18-24 лет, люди с высшим образованием, постоянной занятостью и высоким уровнем дохода.

Больше половины опрошенных (55%) согласились с тем, что технологический прогресс должен идти более высокими темпами, чем сейчас. При этом около 36% россиян уверены, что правительство не допустит, чтобы новые технологии использовались во вред интересам граждан.